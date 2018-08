fussball : Nur Hertha darf jubeln

Aufsteiger Karstädt sorgt beim Saisonauftakt der Fußball-Kreisoberliga für den einzigen Prignitzer Erfolg

von Torsten Gottschalk

28. August 2018, 05:20 Uhr

Die fünf Prignitzer Vertreter starteten sehr verhalten in die neue Saison der Fußball-Kreisoberliga. Lediglich Aufsteiger Karstädt holte drei Punkte.

Reckenziner SV – Stahl Wittstock 3:5 (1:3). Nach der frühen Führung der ohne Torjäger Benny Jerichow auflaufenden Gastgeber übernahmen die Stahl-Kicker die Initiative und zogen auf 3:1 davon. Im zweiten Durchgang schaffte der RSV den Ausgleich, doch dann entschied Oliver Gießel die Partie mit zwei weiteren Treffern für die am Ende wegen einer Gelb/Roten Karte dezimierten Dossestädter. Tore: 1:0 Kenny Stibbe (9.), 1:1 Oliver Gießel (25.), 1:2 Mathias Dannehl (26.), 1:3 Jonas Bienert (43.), 2:3 Stibbe (48.), 3:3 Tommy Schmidt (73.), 3:4, 3:5 Gießel (78., 90.).

Meyenburger SV Wacker – Zernitzer SV 1:3: (0:1). Die Begegnung war über lange Strecken offen. Am Ende hatten sich die Zernitzer aber diesen Auswärtssieg verdient erarbeitet. Tore: 0:1 David Milatz (20.), 1:1 Ricardo Laszig (46.), 1:2 Milatz (52.), 1:3 Jacob Rossa (81.).

SC Hertha Karstädt – SV Blau-Weiß Walsleben 1:0 (1:0). „Ich bin überglücklich, das erste Spiel in der neuen Liga und gleich drei Punkte“, gab Herthas Trainer Sven Möller zu Protokoll. Den am Ende spielentscheidenden Treffer erzielte Andy Zippel bereits in der 16. Spielminute. Walsleben hatte in der ersten Halbzeit nur eine nennenswerte Chance. Nach dem Seitenwechsel musste Hertha-Keeper aber dreimal parieren. „Dennoch waren wir näher am 2:0, als die am 1:1“, so Möller. Kurz vor Spielende wurde ein Gästespieler noch des Platzes verwiesen.

FC Blau-Weiß Wusterhausen – SV Garz-Hoppenrade 3:1 (2:0). Gegen hartnäckige Garzer war die Partie zwar lange spannend, aber Blau-Weiß gewann verdient. Tore: 1:0 Eric Stiefel (42.), 2:0 Philipp Alexander Baumann (77.), 1:2 Eric Pörschke (84.), 3:1 Frithjof Gondesen (88.).

BSV Schwarz-Weiß Zaatzke – SV Eiche 05 Weisen 3:2 (2:0). Die Zaatzker Pausenführung durch Torjäger Christian Mahnke (26., 43.) glichen die sich steigernden 05er durch Patrick Jendretzke (71.) und Christian Hoppe (83.) verdient aus. In der Schlussminute besorgte Zaatzkes Neuzugang Felix Köhlert den Siegtreffer. Für viel Unruhe sorgte bei beiden Mannschaften der Unparteiische mit seinen Entscheidungen. Die beiden Platzverweise waren jedoch unstrittig.