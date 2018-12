Tischtennis : Packende Ballwechsel garantiert

Veranstalter ESV Wittenberge erwartet bei der 21. Auflage des Heinz-Günther-Gedächtnisturniers über 100 Spieler

von Torsten Gottschalk

21. Dezember 2018, 06:45 Uhr

Die Wittenberger OSZ-Halle in der Bad Wilsnacker Straße ist am morgigen Sonnabend wieder fest in der Hand der Tischtennisspieler. Bereits zum 21. Mal veranstaltet der Eisenbahnersportverein (ESV) Wittenberge hier ab 9 Uhr sein Heinz-Günther-Gedächtnisturnier. Die Traditionsveranstaltung der Abteilung Tischtennis des ESV zu Ehren des einstigen Wittenberger Ausnahmespielers verspricht erneut sehenswerten Tischtennissport.

Angesagt haben sich gleich mehrere Spitzenspieler aus fünf Bundesländern, die ihre sportliche Visitenkarte abgeben wollen. Bis gestern hatten 102 Akteure aus 28 Vereinen und dem gesamten Nordostdeutschen Raum und sogar aus Hessen ihr Kommen zugesichert, wie ESV-Abteilungsleiter Klaus Wendekamm, der diesmal nicht selbst zum Schläger greift, auf Nachfrage des „Prignitzer“ bestätigte. Die werden in den vier Altersklassen Nachwuchs, Herren (Allgemeine Klasse), Senioren I (40 bis 59 Jahre) und Senioren II (ab 60 Jahre) ihre Kräfte messen.

„Mit den Teilnehmerzahlen sind wir sehr zufrieden. Das passt“, findet Klaus Wendekamm, der sich auch über den Ansturm des Nachwuchses freut. 16 Meldungen von Talenten sind beim ESV eingegangen.

Am besten besetzt ist die Allgemeine Klasse, die zunächst in acht Vorrundengruppen mit je sechs Akteuren ihre Viertelfinalteilnehmer ermittelt. Und vor allem die Spiele der jüngeren Herren und Damen versprechen ein hohes Niveau. Hier zählt Wendekamm Sebastian Gatzke vom VfL Schwerin, der im Vorjahr Tom Willmann (TuS Wustrow) im Finale unterlag, zu den Favoriten auf den Gesamtsieg. Aber auch die Wittenberger wie Alexander Krüger oder die Lau-Zwillinge wollen bei der Vergabe des Siegerpokals ein Wörtchen mitreden.

Titelverteidiger bei den Senioren I ist Steffen Werkis. Der Pritzwalker hatte sich bei der Jubiläumsausgabe im vergangenen Jahr überraschend gegen den Dauerfinalisten und Seriensieger Klaus Birkner (TTV Taucha) durchgesetzt. Bei den Senioren II werden Klaus Volbert (Brandenburg) und der Hagenower Ulrich Kraft erneut ganz hoch gehandelt.

Das Veranstalterteam um Klaus Wendekamm freut sich aber nicht nur über das Kommen mehrere Spitzenspieler aus den umliegenden Bundesländern, sondern auch über die Teilnahme einiger Akteure vom Pritzwalker SV, SV Perleberg, Pankower SV, SIG Stepenitz oder von den Wittenberger Vereinen ESV und Empor, die die Region am Samstag vertreten werden. Und dann haben sich noch einige „Altinternationale“ der damaligen BSG Lok Wittenberge, die vor mehr als 50 Jahren den Aufstieg in die DDR-Liga schafften, angekündigt.