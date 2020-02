Handball : Perleberg beendet Negativserie

SV Blau-Weiß besiegt nach zuletzt drei Niederlagen in Folge Bad Freienwalde II 42:36 (22:15)

von Oliver Knoll

09. Februar 2020, 20:37 Uhr

Aufatmen bei den Handballern des SV Blau-Weiß Perleberg. Mit dem 42:36 (22:15)-Heimerfolg gegen SV Jahn Bad Freienwalde II beendeten sie ihre Negativserie mit zuletzt drei Niederlagen in der Landesliga Nord. Allerdings boten die Rolandstädter nur in einigen Phasen eine gute Leistung.

„Unser Matchplan ging bis zur 20. Minute auf“, beschrieb Blau-Weiß-Abteilungsleiter Mirko Großer den Abschnitt, in dem die Gastgeber, bei denen erstmals Zugang Kevin Schwarz (kam vom PHC Wittenberge) mitwirkte, die Bad Freienwalder beinahe schwindlig spielten. Tempogegenstöße und immer wieder ein geschicktes einlaufen an den Kreis – Die Perleberger zogen von 9:6 auf 20:9 davon. Allen voran durch Toralf Hampel, der bis dahin von den Gästen kaum in den Griff bekommen wurde und schon zehn seiner später insgesamt 15 Tore erzielt hatte.

Das war es dann aber auch. „Wir haben gewechselt und irgendwie kam ein Bruch in unser Spiel“, sagte Mirko Großer. In den sieben Minuten bis zum Wechsel gelangen den Blau-Weißen nur noch zwei Treffer, aber sie gingen mit einem Vorsprung von sieben Toren in die Pause.

„Die zweite Halbzeit war nix. Wir haben keine Torhüterleistung auf das Feld gekriegt, waren in der Abwehr zu passiv und haben im Angriff oft viel zu überhastet gespielt. Das war in allen Mannschaftsteilen nicht gut“, fasste der Abteilungsleiter die zweiten 30 Minuten zusammen. Vor allem die groß gewachsenen Rückraumschützen der Bad Freienwalder hatten bisweilen leichtes Spiel. Allerdings, näher als bis auf drei Tore kamen die Gäste nicht heran

Vier Minuten vor dem Ende – die Perleberger waren von 36:32 auf 40:32 enteilt – war die Entscheidung gefallen. Den Schlusspunkt setzte bezeichnenderweise Toralf Hampel, der einen Ball in der Luft annahm und den Ball im Jahn-Tor unterbrachte. „Das Endergebnis auf der Tafel sollte der Brustlöser für die weiteren Spiel in diesem Jahr sein. Die Leistung war aber indiskutabel. Wir haben trotz der drei fehlenden Spieler mit 14 Akteuren eine gute Mannschaft zusammengehabt und tun uns dann gegen Bad Freienwalde, das mit nur sieben Feldspielern anreist, so schwer und verlieren sogar die zweite Halbzeit mit einem Tor. Aber am Ende zählt der Sieg und daran müssen wir in den nächsten Spielen direkt anschließen“, lautete das abschließende Fazit von Mirko Großer.