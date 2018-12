PHC siegt im Adventskrimi

Wittenberger Handballer ringen nach Rückstand Grün-Weiß Werder II mit 32:31 (16:16) nieder

von Oliver Knoll

17. Dezember 2018, 02:30 Uhr

Nachdem die Schlusssirene ein zweites Mal erklang, gab es für die Handballer des PHC Wittenberge kein Halten mehr. Mit einem Kraftakt und viel Willen hatten sie in einer dramatischen Schlussphase den HV Grün-Weiß Werder II mit 32:31 (16:16) niedergerungen und feierten den zweiten Heimsieg der Saison.

Der Adventskrimi in der OSZ-Halle beginnt in der 50. Minute. Der PHC, der erneut ersatzgeschwächt antrat und nach der Pause auch auf den angeschlagenen Spielertrainer Martin Hückel (Platzwunde nach Sturz) verzichten musste, liegt 26:29 zurück. Dann scheitert Patrick Cesla mit einem Siebenmeter. Fünf Minuten später steht es 27:30. Aber die Wittenberger sind in Überzahl. Zwei Minuten für Werder II

Tobias Jüchert, Sebastian Könning und Christian Feind sorgen für den 30:30-Ausgleich, David Krabbe bringt den PHC in Führung (58.). Die Halle tobt. Aber Werder II gleicht aus. Letzter Angriff der Gastgeber. Zwei Sekunden vor Schluss pfeifen die Schiedsrichter einen Siebenmeter für den PHC. Tobias Jüchert trifft, aber im Wurf ertönt die Sirene. Die Unparteiischen entscheiden auf Wiederholung. Und Jüchert zeigt sich nervenstark, verwandelt erneut. Der Rest ist nur noch Jubel.

„Das war absolut ein Sieg des Willens. Die Mannschaft hat bis zum Schluss alles gegeben. Ich bin stolz auf die Jungs. Und auf die jungen Spieler, die wir einbauen müssen und ihnen auch Spielzeit geben. Jetzt haben wir erst einmal Pause und hoffen, dass danach unsere verletzten Spieler wieder mit dabei sind“, sagte der diesmal als Coach fungierende – weil am Finger verletzt – Martin Giske. Spielertrainer Martin Hückel äußerte sich ähnlich: ‚Ich bin sehr stolz auf die Mannschaft, dass sie bis zum Ende gekämpft und sogar noch den wichtigen Sieg eingefahren hat“.