PHC verlassen die Kräfte

Wittenberger Handballer nach intensivem Trainingsprogramm 19:40 im Test gegen Neubrandenburg

von Oliver Knoll

20. August 2018, 04:20 Uhr

Hinter den Handballern des PHC Wittenberge liegt ein bewegungsintensives Wochenende. Im Rahmen ihres Trainingslagers in Bad Wilsnack gewannen sie zunächst am Freitagabend ein Testspiel gegen den HV Lok Stendal nach 3x20 Minuten mit 32:24. Es folgte am nächsten Morgen sehr früh ein Waldlauf über fünf Kilometer und keine drei Stunden später das nächste Vorbereitungsspiel. Diesmal gab es ein 19:40 nach 3x25 Minuten gegen den von ehemaligen PHC-Coach Marcin Feliks trainierten SV Fortuna 50 Neubrandenburg.

In dieser Partie hielten die Wittenberger zunächst noch halbwegs mit. Ohne Marcus Walter, Sebastian Könning, Patrick Cesla und Sebastian Prieß hieß es nach dem ersten Drittel 8:14. Dann setzte sich der Oberligist, der in der vergangenen Woche noch einen Spieler aus der 1. polnischen Liga verpflichtet hatte, mehr und mehr ab. Neubrandenburg drückte auf das Tempo, konnte bei 15 Akteuren immer munter durchwechseln.

Nach dem zweiten Drittel lagen die Gastgeber 15:26 zurück. Im Schlussabschnitt war der Kräfteverschleiß mehr als deutlich. Dem PHC gelangen nur noch vier Treffer. Am Ende hieß es 19:40.

„Aber insgesamt bin ich nicht unzufrieden. Klar, es gibt noch einiges zu tun. Und zwar schnell, denn in einer Woche ist schon Landespokal. Aber im Angriff war es okay, in der Abwehr dagegen nicht“, sagte PHC-Spielertrainer Martin Hückel.

Der aus Pritzwalk gekommene Neuzugang Christian Feind fühlt sich bereits wohl beim PHC: „Ich bin hier gut aufgenommen worden.“ Mit seiner Leistung war er noch nicht so ganz zufrieden. „Da muss mehr kommen. Aber ich muss mich auch erstmal reinfinden“, sagte er.

Für Fortuna-Trainer Marcin Feliks war es kein komisches Gefühl, mal wieder die OSZ-Halle zu betreten. „Nein, ich war zwei Jahre hier, habe noch Freunde hier“, erklärte er. Und das Spiel seiner Sieben? „Im Angriff haben wir zu schlampig gespielt, aber sonst unser Ding durchgezogen“, so Feliks.