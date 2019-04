bohlekegeln : Premiere gut gemeistert

Talente vom Prignitzer Keglerverband schlagen sich bei Landeseinzelmeisterschaften in Seedorf tapfer / Viel Lob für den SVL

von Torsten Gottschalk

10. April 2019, 02:24 Uhr

Der SV Löcknitzstrand Seedorf 1919 hat den Auftakt der Feierlichkeiten anlässlich seines 100-jährigen Vereinsjubiläums, das der kleine Verein in diesem Jahr begeht, mit der erstmaligen Ausrichtung der Landeseinzelmeisterschaften (LEM) Bohle der Jugend U14 und U18 auf seiner Bundeskegelbahn mit Bravour über die Bühne gebracht. „Das war schon eine runde Sache. Der Verein um Marianne und Kurt Wilke hat sich sehr gut auf die Meisterschaften vorbereitet, die Bahn geschmückt und auch Preise gestiftet“, lobte Andrea Schultz, Jugendfachwärterin des Sportkeglerverbandes Brandenburg (SKVB), die Veranstalter.

Der SVL hatte sich also Gold verdient, für die fünf Prignitzer Teilnehmer reichte es vor heimischer Kulisse dagegen nicht ganz zu einer Medaille. „Die Erwartungshaltung war bei ihnen natürlich groß. Trotzdem haben sie sich gut verkauft“, fand Andrea Schultz. Am besten konnte sich Sarah Gundlach (SpG Prignitz) bei den Titelkämpfen der U14 weiblich in Szene setzen. Das Perleberger Talent belegte nach 100 Wurf mit der Kinderkugel und guten 797 Holz Platz fünf. Nele Schulz (SVL Seedorf) wurde mit 769 Holz Zehnte, Aileen Schulz (SpG Prignitz/736) belegte Rang 13 und Clara Porschat (Empor/Grün-Rot Wittenberge/699) den 18. Platz.

„Ich bin mit den erzielten Ergebnissen sehr zufrieden. Bei Sarah fehlte nur eine Platzierung für die Qualifikation zur DM. Jedoch muss man neidlos anerkennen, dass die vier vor ihr Platzierten besser waren“, lautetet die Einschätzung von Axel Granzow, Jugendsportwart des Prignitzer Keglerverbandes. „Auch Aileen hat meine Erwartungen voll erfüllt. Clara war auf der ersten Bahn zu nervös, konnte sich dann fangen. Sie war enttäuscht. Muss sie aber nicht, da sie viele Erfahrungen machen konnte.“ Kurt Wilke hatte sich von seinem Schützling Nele Schulz dagegen mehr erhofft. „Nele war aber einfach zu nervös.“

Die Plätze eins bis drei gingen an Alexa Radigk (834), Talea Schultz (beide Luckau/817) und Jasmin Heinz (Wandlitz/811). „Man hat gesehen, dass die Luckauer U14-Mädchen schon seit zwei, drei Jahren Wettkampferfahrung bei Landes- und Deutschen Meisterschaften gesammelt haben“, kommentierte Andrea Schultz die guten Ergebnisse der Erstplatzierten.

Leonard Lucht, der sich bei der U18 als einziger männlicher Prignitzer qualifiziert hatte, konnte die in ihn gesetzten Erwartungen nicht ganz erfüllen und sein Leistungsvermögen nicht ausschöpfen. Am Ende belegte der Seedorfer mit 864 Holz - bei 120 Wurf mit der größeren Kugel - Rang zehn. Den Titel verteidigte Axel Pölter (Eberswalde) mit starken 894 Holz vor Sebastian Hahn (Beelitz/890) und Fabian Jaeger (Werder/887).

„Ich ziehe am Ende dieser LEM eine positives Fazit und hoffe, dass mehr Mädchen und Jungen zum Kegelsport finden und wir mit unseren Übungsleiter in den einzelnen Clubs weiterhin nach neuen Talenten suchen können. Danke an den SVL Seedorf 1919 für die tolle Ausrichtung“, lautete das Fazit von Axel Granzow.

Insgesamt 72 Mädchen und Jungen kämpften am vergangenen Wochenende um die Landesmeistertitel und Medaillen. Alle Teilnehmer qualifizierten sich über die Einzelrangliste oder holten Meistertitel in ihren Kreisen.