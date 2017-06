Beachvolleyball : Rangliste startet mit 23 Paaren

vergrößern 1 von 1 Foto: Reiner Schwarz 1 von 1

Einen guten Saisonauftakt verzeichneten die Verantwortlichen des Prignitzer Volleyball-Verbandes und des SV Freizeit Park Wittenberge beim Start in die Beachvolleyball-Rangliste 2017. An den ersten beiden Spieltagen beteiligten sich insgesamt 23 Duos. Mit 18 Punkten führen Eric Fedrau/ Dennis Einwich die Rangliste an. Auf Platz zwei folgen Andreas Kohls/Christian Greve (14) vor Christoph Rogner/ Davod Bartoll (13), Tim Stuttkewitz/ Daniel Kretschmann (10), Axel Richert/Andreas Ditten (6) und auf Rang sieben Lucas Rogner /Tom Glawe (5).

Bei den Mixed-Teams liegen Lisa Mattheus/Lutz Mattheus mit 11 Zählern an der Spitze. Den 2. Platz belegen Hanna Dittmann/Carl Siegmann (9) vor Jenny Heinrich/Caro Fehrmann (7) sowie Claudia Felsch/Marco Tondera (2).

Fedrau/Einwich dominierten am Strand des Wittenberger Friedensteiches zum Auftakt mit acht Siegen. Kohls/ Greve leisteten sich zwei Niederlagen gegen Fedrau/Einwich (18:21) und gegen Rogner/Bartoll (15:21), wurden so Tageszweite zusammen mit Rogner/Bartoll. Andreas Ditten/Axel Richert spielten ein gutes Turnier. Sie starteten zwar mit einer Niederlage gegen Felsch/Tondera (7:21), ließen dann aber eine Siegesserie gegen Dittmann/Siegmann (21:15), Fehrmann/Heinrich (21:12), Müller/Christoph Rogner (21:16), Loock/Michalk (21:19) und Dieckmann/Conrad (21:9) folgen. Nicht ins Spiel fanden Ditten/Richert dagegen beim deutlichen 6:21 gegen Bartoll/Christoph Rogner.

Am 2. Spieltag agierten Fedrau/Einwich wie aus einem Guss und holten erneut acht Siege. Dahinter landeten Kohls/Greve (6) sowie Rogner/Bartoll und Stuttkewitz/Kretschmann (je 5).

Kohls/Greve und Fedrau/ Einwich lieferten sich die spannendste Partie des Tages. Nach einem 9:9 gingen Fedrau/ Einwich mit 18:10 in Führung und sahen wie die sicheren Sieger aus. Mit einer tollen Serie glichen Kohls/Greve zum 20:20 aus. Aber es sollte nicht reichen. Dennis Einwich erspielte das 21:20 und mit einem Block besorgte Erik Fedrau den 22:20-Endstand.

Die Spitzenbegegnung entschieden Christoph Rogner/ Bartoll mit 21:13 recht deutlich gegen Kohls/Greve für sich. Die längste Partie des Tages gab es beim 24:22-Sieg von Lucas Rogner/Tom Glawe gegen Christian Nahser/Lars Helbig.