Handball : Schwächephase gegen Vorletzten abstellen

Blau-Weiß Perleberg erwartet morgen TSG Liebenwalde

von Oliver Knoll

22. Februar 2018, 21:56 Uhr

Unterschiedliche Aufgaben erwarten die beiden Prignitzer Handball-Landesligisten am morgigen Samstag: Während der SV Blau-Weiß Perleberg als Favorit in das Heimspiel um 18 Uhr gegen die TSG Liebenwalde geht, steht der PHC Wittenberge zeitgleich im Spitzenspiel beim HC 52 Angermünde auf dem Prüfstand. Der HC Pritzwalk ist spielfrei.

SV Blau-Weiß Perleberg – TSG Liebenwalde (Hinspiel 20:25). Nach dem Sieg in Bernau gehen die Perleberger mit Selbstvertrauen in die Heimpartie in der Rolandhalle gegen den Vorletzten. „Da wollen wir mit einem weiteren solchen Spiel wie in Bernau die nächsten Punkte holen“, erinnerte der Perleberger Spielertrainer Marcel Domagala noch einmal an die gelungene Zähmung der Bären in der zweiten Hälfte.

Und außerdem haben die Blau-Weißen bestimmt vor, sich bei der TSG-Sieben für 20:25-Niederlage aus dem Hinspiel zu revanchieren. Dazu müssen die Gastgeber – wie der Trainer anmerkte – „in Zukunft unsere kleine Schwächephase abstellen.“

HC 52 Angermünde – PHC Wittenberge (24:31). Erst gar keine Schwächephase leisten sollte sich nach Möglichkeit Spitzenreiter PHC Wittenberge beim Tabellendritten in Angermünde. Die Gastgeber besiegten am vergangenen Spieltag den zweitplatzierten 1. SV Eberswalde II mit 24:22. Da werden sich die Elbestädter gegenüber dem Auftritt in Bernau schon steigern müssen.

„Es wird definitiv ein sehr schweres Spiel. Uns erwartet mal wieder eine Halle mit Harzverbot, was uns leider überhaupt nicht liegt. Ich sehe das Spiel als das bisher schwerste der Saison an. Wollen wir weiterhin den Abstand zu Angermünde und Eberswalde halten, müssen diese zwei wichtigen Punkte mitgenommen werden. Ich hoffe, dass wir nach dem erneut schlechten Spiel letztes Wochenende unsere gewohnte Leistung zeigen können“, sagte PHC-Trainer Martin Hückel. Dem Coach fehlen aus verschiedenen Gründen neben Torwart Robert Dehnert die Feldspieler David Krabbe, Patrick Cesla, Sebastian Könning und Christoph Böcker.