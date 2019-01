Sieben Turniere mit 43 Teams

SV Eiche 05 Weisen veranstaltet an zwei Wochenenden Hallenserie um den 05er Cup / Morgen Auftakt mit E- und F-Junioren

31. Januar 2019, 22:09 Uhr

Mit vier Veranstaltungen beginnt am Wochenende die Hallenfußball-Turnierserie des SV Eiche 05 Weisen um die 05er-Cups. Am Samstag und Sonntag sowie am kommenden Wochenende (9./10. Februar) geht es in in den Wittenberger OSZ-Halle in sechs Nachwuchs-Altersklassen von G- bis B-Junioren sowie bei einem vereinsinternen Vergleich um den Sieg.

Den Reigen eröffnen am morgigen Samstag um 9 Uhr die E-Junioren. Sie spielen um die Pokale der Werbeagentur „Create&Print“. Mit an den Start gehen hier der SV Blau-Weiß Lenzen, Pritzwalker FHV 03, Hagenower SV, SV Blau-Weiß Dannenwalde sowie zwei Vertretungen vom SV Eintracht Salzwedel und der Gastgeber.

Um 13 Uhr laufen dann die F-Junioren mit dem SV Blau-Weiß Dannenwalde, SV Schwarz-Rot Neustadt, Meyenburger SV Wacker, FC Deetz, 1. FC Lok Stendal und dem FSV Havelberg mit dem SV Eiche 05 Weisen auf das Parkett. Die Teams kämpfen um die Pokale der AME Raillogistik.

Die B-Junioren beginnen ihr Turnier am Sonntag um 9 Uhr. Zwei Weisener Vertretungen spielen gegen den Pritzwalker FHV 03, FC Jübar/Bornsen und den Schweriner SC um die Pokale vom Garten und Landschaftsbau Steffen Haering. Im Anschluss um 13 Uhr wetteifern die C-Junioren um die „Pizza Point“-Trophäen. Auch hier gibt es ein attraktives Starterfeld mit dem Pritzwalker FHV 03, Schweriner SC, Osterburger FC, FC Jübar/ Bornsen, 1. FC Lok Stendal und den Gastgebern.

Dann heißt es ein wenig durchatmen, ehe am kommenden Wochenende die zweite Runde des „05er Cups“ beginnt. Am Samstag (9. Februar) gehört das Parkett in der OSZ-Halle zunächst den jüngsten Kickern. Die Bambini (G-Junioren) tragen um 10 Uhr ihr Turnier um die Pokale der Firma FASE Möbel & Innenausbau aus. Dabei sind neben dem SV Eiche 05 der Box SV Wittenberge, Pritzwalker FHV 03, FK Hansa Wittstock, Blau-Weiß Dannenwalde, FSV Havelberg und Blau-Weiß Wusterwitz.

Zum ersten Mal findet in diesem Jahr ein Vereinsturnier statt. Um 17 Uhr spielen Teams der 1. Männer, Trainer, Mix Zweite/Altherren, Mix A/B Junioren, sowie einer Mannschaft die unter dem Titel „Legenden“ aufläuft um den Sieg. Bei den „Legenden“ wird der ein oder andere auflaufende Akteur für eine Überraschung bei den Zuschauern sorgen.

Den Abschluss der Turnierreihe bildet am Sonntag um 13 Uhr der Vergleich der die D-Junioren um die Pokale des Garten und Landschaftsbau Steffen Haering. Auch hier geht ein attraktives Feld an den Start. Mit dabei sind FSV Havelberg, Pritzwalker FHV 03, FC Nordost Berlin, Güstrower FC, TSG Neustrelitz, FSV Veritas Wittenberge/Breese, Osterburger FC und der SV Eiche 05.