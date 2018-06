Veritas baut gute Bilanz aus

Wittenbergern gelingt mit 1:0 (1:0) gegen Teltow achter Rückrundensieg / Chancenverwertung einziges Manko

von Oliver Knoll

03. Juni 2018, 23:23 Uhr

Der FSV Veritas Wittenberge/Breese spielt in der Fußball-Landesklasse West weiter eine bemerkenswerte Rückrunde. Mit dem 1:0 (1:0) gegen den Teltower FV vor 100 Zuschauern im Ernst-Thälmann-Stadion gelang der Elf der achte Sieg in der zweiten Halbserie. Inklusive der Nachholspiele sammelte Veritas in diesem Kalenderjahr in 17 Spielen stolze 36 Punkte.

Auch wenn sich das Ergebnis gegen Teltow mager anhört, verdient war der Sieg allemal. „Die Mannschaft hat sich in das Spiel reingeworfen. Einstellung und Laufbereitschaft haben gestimmt. Wir haben klug über außen gespielt“, lobte Veritas-Trainer Christian Krause den Auftritt seiner Elf. Nur nicht in einem Punkt: „Unser einziges Manko war mal wieder die Chancenverwertung.“

Das stimmte. Allerdings standen die ersatzgeschwächten Gäste auch kompakt, hatten so manches Mal zur rechten Zeit den Fuß am Ball. Nur nicht in der 40. Minute. Da ging es für die Gäste zu schnell. Tobias Bober trat auf der rechten Seite an und flankte vor das Tor. Dort stand Sebastian Metschulat und hämmerte bei seinem 9. Saisontreffer den Ball per Direktabnahme zum 1:0 ins Netz.

Nach der Pause versuchte Teltow etwas mehr, konnte sich aber nicht entscheidend durchsetzen oder scheiterte an Veritas-Torwart Martin Marx. Auf der Gegenseite ließen die Platzherren ihrerseits noch die ein oder andere Gelegenheit ungenutzt.

Vor den Wittenbergern liegen noch zwei Spiele. „Die Motivation in der Mannschaft ist da. Wir werden nichts abschenken und können vielleicht auch noch Nauen den 4. Platz streitig machen“, sagte Christian Krause vor den Duellen gegen Meyenburg am kommenden Samstag und zum Abschluss in Lindow.

Gegen Meyenburg wird Christoph Poorten sein Debüt für die Wittenberger geben. Das Talent feiert in dieser Woche seinen 18. Geburtstag und wäre somit gegen Wacker spielberechtigt. Veritas verlassen wird zum Saisonende Hans Michael Haase. Der Stürmer kehrt nach Parchim zurück. „Das kann ich verstehen. Er lebt und arbeitet dort“, erklärte Krause.