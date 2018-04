Veritas-Elf zieht nach Breese um

Heimspiel der Wittenberger morgen um 14 Uhr im Sportpark gegen Lok Brandenburg / Perleberg hofft auf Erfolgserlebnis in Wittstock

von Oliver Knoll

26. April 2018, 22:01 Uhr

Der Abstiegskampf begleitet vier der fünf Prignitzer Fußballteams auf Landesebene auch an diesem Spieltag. In der Landesliga stehen Einheit Perleberg (in Wittstock) und der Pritzwalker FHV (in Premnitz) vor Auswärtsaufgaben. Eine Spielklasse tiefer wollen Wacker Meyenburg (gegen die Potsdamer Kickers) und Rot-Weiß Gülitz (in Kyritz) Punkte für den Klassenerhalt sammeln. Die Partien beginnen um 15 Uhr. Bereits um 14 Uhr spielt Veritas Wittenberge/Breese gegen Lok Brandenburg in Breese.



Landesliga Nord





FK Hansa Wittstock – SSV Einheit Perleberg (Hinspiel: 1:1). Platz der Einheit-Knoten in Wittstock? Zu wünschen wäre es Mannschaft und Verantwortlichen. Langsam wird die Luft im Abstiegskampf dünner. Der Vorsprung auf den Vorletzten Michendorf (hat noch ein Spiel nachzuholen) beträgt sechs Zähler. Die Hansa-Elf will sich für die 2:6-Schlappe in Schwedt rehabilitieren. Dabei fehlt Tommy Hordan, der in dieser Partie die Ampelkarte sah.

TSV Chemie Premnitz – Pritzwalker FHV 03 (4:2). Als Außenseiter, der nichts zu verlieren hat, fahren die Pritzwalker zum Tabellenvierten. Für Premnitz geht nach oben nichts mehr, aber deshalb werden sie nichts schleifen lassen. Bei den Gästen stehen und fallen die Chancen mit dem Personal, das für diese Aufgabe zur Verfügung steht.



Landesklasse West





Veritas Wittenberge/ Breese – SG Lok Brandenburg (0:4). Wegen des Stadionfestes der ESV-Leichtathleten spielt Veritas in Breese. Auch im dortigen Sportpark will die Elf gegen die im Abstiegskampf befindlichen Brandenburger ihre Erfolgsserie fortsetzen. Das sollte gelingen, wenn sich die Wittenberger konzentriert präsentieren und – wie in den beiden vergangenen Partien – ohne Gegentor bleiben. Vorne sind die Gastgeber immer für Treffer gut.

Meyenburger SV Wacker – Potsdamer Kickers 94 (0:0). Auch gegen den Tabellenvierten müssen die Meyenburger Punkte für den Ligaerhalt holen. Dazu benötigen sie einen vernünftigen Kader.

Rot-Weiß Kyritz – Rot-Weiß Gülitz (3:2). Die Gülitzer Nachverpflichtungen scheinen sich langsam bezahlt zu machen. Aus den vergangenen vier Spielen holte die Elf drei Siege und sprang auf Rang zwölf. Auch in Kyritz sind die Rot-Weißen nicht chancenlos.