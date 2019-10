Fussball : Veritas steht in der Pflicht

Wittenberge/Breese morgen mit Heimspiel gegen Neuling Falkensee

von Oliver Knoll

17. Oktober 2019, 21:13 Uhr

Nach der Pokalrunde geht jetzt der Punktspielbetrieb der Fußballer auf Landesebene weiter. Vom Prignitzer Trio hat nur der FSV Veritas Wittenberge/Breese Heimrecht und empfängt am morgigen Samstag um 14 Uhr Eintracht Falkensee. Die Auswärtsspiele des SSV Einheit Perleberg beim SV Babelsberg 03 II und vom Pritzwalker FHV bei Grün-Weiß Golm beginnen um 15 Uhr.



Landesliga Nord







Landesklasse West





SV Babelsberg 03 II – SSV Einheit Perleberg. Die Perleberger haben nach Aussage von Trainer Maik Arndt „die spielfreie Zeit genutzt, um im Training noch intensiver auf gewisse Schwerpunkte, so wie die Chancenverwertung, einzugehen.“ Christian Becken und Denny Feilke haben in der Pause ihre Verletzungen auskuriert. „Nach dem Punktgewinn im letzten Heimspiel fahren wir mit gutem Gefühl nach Babelsberg. Nach deren 1:4-Niederlage in Schwedt wollen die 03er sicher die drei Punkte zu Hause behalten. Aber wir können aus dem vollen schöpfen und werden alles dafür tun, nicht mit leeren Händen die Heimreise anzutreten. Ich glaube, so ein Auswärtssieg wäre für unsere Truppe ein richtiger Befreiungsschlag um dann damit Selbstvertrauen zu tanken“, erklärte der Einheit-Trainer vor dem Duell beim Tabellensiebten.FSV Veritas Wittenberge/ Breese – Eintracht Falkensee. Der Vorletzte empfängt im Ernst-Thälmann-Stadion den punktgleichen – aber um zwei Ränge besser platzierten – Neuling. „Jetzt sind wir natürlich in der Pflicht zu gewinnen. Falkensee ist schwer einzuschätzen, aber wenn wir eine ähnliche Leistung wie gegen Bornim abrufen können, dann sollte ein Sieg drin sein“, sagte Veritas-Trainer Manuel Roeseler. Beim versuch, den zweiten Saisonerfolg einzufahren, muss er auf Marvin Michitsch (arbeitsbedingt) und Ibi Touray verzichten. Hinter dem Einsatz von Robert Gericke steht noch ein Fragezeichen.

SG Grün-Weiss Golm – Pritzwalker FHV 03. Nach vier Spielen ohne Sieg wartet auf die Pritzwalker nun die schwere Aufgabe in Golm. Der Tabellenzweite stellt mit erst fünf Gegentreffern derzeit eine der besten Abwehrreihen der Liga, kassierte aber zuletzt mit 0:1 in Langen die erste Saisonniederlage.