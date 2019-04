VfV 68 wahrt Titelchance

Pritzwalker behaupten in der Mixed-Volleyball Kreisliga Rang zwei mit 3:0-Sieg in Dergenthin

von svz.de

04. April 2019, 00:24 Uhr

In der Mixed-Volleyball Kreisliga gab es am vorletzten Spieltag keine Überraschungen. Die Teamsportorientierte Private Berufsschule (TPBS) Pritzwalk hatte zwar spielfrei, liegt aber weiter mit 29 Punkten an der Tabellenspitze. Erster Verfolger ist der VfV 68 Pritzwalk mit 27 Punkten, der SV Blau-Weiß Perleberg (23) ist Dritter. Während die TPBS ihre gute Ausgangsposition am letzten Spieltag im Heimspiel gegen den SV Dergenthin zum Titelgewinn nutzen kann, treffen die beiden Verfolger in Pritzwalk aufeinander.

Am 13. Spieltag trumpfte das Team vom SV Blau-Weiß Perleberg im Heimspiel gegen den SV Empor/Grün-Rot Wittenberge auf. Die Rolandstädter hatten nur im ersten Satz, den sie mit 25:22 gewannen, etwas Mühe. Danach setzten die Blau-Weißen die Gäste mehr und mehr unter Druck und gewannen die Sätze zwei (25:13) und drei (25:19) und letztendlich auch das Spiel souverän mit 3:0.

Die SG Breese spielte im Heimspiel gegen die Netzroller selbstbewusst auf, führten im ersten Satz schnell mit 9:2 und behielt am Ende klar mit 25:9 die Oberhand. Im zweiten Durchgang musste sich das Breeser Team schon mächtig strecken, um nach zwischenzeitlichem Rückstand (7:8, 12:13) den Durchgang gegen die nun stärker aufspielenden Gäste noch mit 25:19 für sich zu entscheiden. Im dritten Satz fanden die Netzhopper gut ins Spiel und gingen mit 6:1 in Front. Doch die Breeser kämpften sich zurück ins Spiel, glichen beim Stand von 10:10 erstmals aus. Damit war den Perlebergern der Zahn gezogen. Mit 25:14 holten sich der Sechser des Gastgebers den Satz und mit 3:0 auch den Sieg.

In der dritten Partie des Spieltags empfing der SV Dergenthin in Perleberg den VfV 68 Pritzwalk. Die favorisierten Gäste hatten dabei wenig Mühe, gewannen die Sätze sicher mit 25:12, 25:12 und 25:19 und wahrten mit dem 3:0 ihre Titelchancen.