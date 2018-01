Handball : Viel Licht und Schatten

Landesliga-Handballer des PHC Wittenberge bezwingen Liebenwalde mit 29:22 (15:11)

von Torsten Gottschalk

29. Januar 2018, 08:00 Uhr

Mit ihrem sechsten Sieg in Folge und dem zwölften der Saison haben die Männer vom PHC Wittenberge ihre Tabellenführung in der Handball-Landesliga Nord weiter gefestigt. Allerdings gab es beim 29:22 (15:11) gegen den überforderten Tabellenvorletzten TSG Liebenwalde am Samstag in der heimischen OSZ-Halle viel Licht und noch mehr Schatten bei den Elbestädtern. Fand auch PHC-Spielertrainer Martin Hückel. „Insgesamt eine schwache und enttäuschende Leistung von uns. Das einzig Positive sind die zwei Punkte, die zu keiner Zeit wirklich in Gefahr waren. Eine zu schlechte Wurfqualität und einfach erneut zu viele technische Fehler haben ein deutlich höheres Ergebnis nicht zugelassen.”

In der Tat übertrafen sich die von Beginn an in Führung liegenden Wittenberger beim ersten Heimauftritt seit 49 Tagen schon in den ersten 30 Spielminuten am Auslassen bester Torchancen und ließen ihr durchaus vorhandenes spielerisches Potenzial oft vermissen. Dazu kam noch viel Pech bei Pfosten- oder Lattentreffern. So ging es auch nur mit einem Vier-Tore-Führung für den PHC in die Kabine.

Auch im zweiten Abschnitt wurden die Zuschauer nicht gerade mit bester Handballkost ihres Teams verwöhnt. Während nach Hückels Meinung zumindest die Abwehr besser stand, kritisierte der Coach das weiterhin zu statische Offensivverhalten – trotz der am Ende standesgemäßen 29 Treffer seines Teams. „Der Angriff war über über weite Teile des Spiels ideen-, saft- und kraftlos.” Beste Schützen auf Seiten der Wittenberger waren Martin Giske, der sechsmal traf, sowie Christoph Böcker und Karl Giske mit je fünf Toren.

Nun haben die Elbestädter erst einmal drei Wochen Zeit, ehe der nächste Auftritt bei Schlusslicht Finowfurter SV auf dem Programm steht. Und Martin Hückel hebt schon mahnend den Zeigefinger. „Es muss sich für die kommenden Spiele etwas ändern, sonst werden wir noch das ein oder andere Mal den Kürzeren ziehen. Ich erhoffe mir für die nächsten Wochen eine Änderung in der Trainingsbeteiligung. Die Grundsteine für den Erfolg und das Vortragen von attraktivem Handball für die Zuschauer werden im Training gelegt. In der Hinsicht müssen wir definitiv einiges selbstkritisch hinterfragen.”