Fussball : Willkommen im Abstiegskampf

Veritas Wittenberge/Breese enttäuscht beim 0:2 gegen den Teltower FV

von Oliver Knoll

09. Dezember 2019, 01:57 Uhr

Spätestens nach diesem Auftritt ist bittere Realität: Der FSV Veritas Wittenberge/Breese steckt tief im Abstiegskampf der Fußball-Landesklasse West. Im achten Heimspiel der Saison kassierte die Mannschaft mit dem 0:2 (0:2) gegen den Teltower FV bereits die vierte Niederlage. Die Luft im Tabellenkeller ist dünn geworden. Zumal auch Union Neuruppin nach dem 6:4 gegen Nauen (nächster Veritas-Auswärtsgegner) an den Wittenbergern vorbeizog. Die liegen mit jetzt zwölf Zählern auf Rang zwölf – drei Punkte vor dem diesmal spielfreien Schlusslicht Pritzwalker FHV.

„Mir fehlen immer noch die Worte. Fakt ist, wenn du im Abstiegskampf bist, war das leistungstechnisch zu wenig“, sagte Veritas-Trainer Manuel Roeseler einen Tag nach den doch enttäuschenden 90 Minuten im Ernst-Thälmann-Stadion. Mit dem verletzten Alexander Helzel und dem gesperrten Robert Gericke fehlten zwei Spieler, die der Defensive Stabilität verleihen können. Das soll aber ebenso wenig als Entschuldigung herhalten wie das frühe Ausscheiden von Christian Münster (Zerrung) nach 15 Minuten. Die Mannschaft wirkt derzeit insgesamt verunsichert. Dabei hat sie Qualität, ruft sie scheinbar aber gerade nicht ab.

„Dabei haben wir relativ gut angefangen, hatten auch ein, zwei gute Abschlussmöglichkeiten. Aber dann waren da wieder die schlampigen Fehler, die Unkonzentriertheiten. Diese Gegentreffer waren typisch für uns“, ärgerte sich der Trainer. Beim 0:1 hatten die Teltower viel Platz, den nutzte Lukas Ferl zu einem Distanzschuss, der kurz vor Veritas-Torwart Dennis Ciechoradzki aufsprang (Roeseler: „Keinen Vorwurf an Dennis. Er war in der richtigen Ecke.“) und dann einschlug (31.). Vor dem 0:2 begannen die Wittenberger ihrer Meinung nach ein Foul, warteten aber vergebens auf den Pfiff des Unparteiischen. Das nutzte erneut Lukas Ferl zu einem schönen Treffer aus spitzem Winkel (40.).

Nach dem Wechsel ein Aufbäumen der Platzherren. Kapitän Sebastian Metschulat (48.) scheiterte mit seinem Kopfball ebenso an Gäste-Keeper Thoralf Stein wie der freistehende Leon Antkowiak (72.). Wer weiß, was ein Anschlusstreffer bewirkt hätte. „Aber insgesamt war das in der zweiten Halbzeit zu wenig“, sagte Manuel Roeseler. Die Wittenberger mussten zusätzlich noch bei den Kontern der Teltower auf der Hut sein. In einigen Szenen bewahrte Dennis Ciechoradzki seine Elf vor einer höheren Niederlage. Es blieb beim 0:2. Die dritte Veritas-Schlappe in Folge. Teltow dagegen feierte Sieg Nummer vier nacheinander.