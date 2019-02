Bei Landesligist SSV Einheit steht Entwicklung des Teams im Vordergrund / Interview mit Trainer André Schutta

von Torsten Gottschalk

01. Februar 2019, 23:01 Uhr

Mit einem Trainerduo, vielen jungen Spielern und einer gewissen Aufbruchstimmung ging Fußball-Landesligist SSV Einheit Perleberg in die Saison 2018/19 der Staffel Nord. Mit 15 Punkten aus 15 Spielen (4 Siege, 3 Unentschieden, 8 Niederlagen) belegen die Einheit-Kicker zur Winterpause Platz 14 und haben lediglich einen Punkt Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz. Nach dem Start in die Vorbereitungen auf die Rückrunde stand Trainer André Schutta Prignitzer-Mitarbeiter Torsten Gottschalk Rede und Antwort.

André, wir lautet dein Fazit zur ersten Saisonhälfte?

André Schutta: Wir sind im Soll.

Bitte? Die Ambitionen sind doch sicher andere.

Wir haben ja vor Saisonbeginn keinen Tabellenplatz als Ziel ausgegeben, von daher sind wir im Soll. Zunächst steht für uns die Entwicklung des Teams im Vordergrund. Natürlich wäre es schöner gewesen, wenn wir weiter oben stehen würden. Wenn man die Tabelle betrachtet, sind es bis Platz neun aber auch nur fünf Punkte. Der Tabellenplatz ist zu diesem Zeitpunkt aber unerheblich. Es ist schön, dass wir nicht auf einen Abstiegsplatz überwintern, aber wir hätten durchaus auch vier oder fünf Punkte mehr haben können.

Im Landespokal habt ihr dagegen überzeugt. Nach Siegen gegen Lübben (3:0) und Dynamo Eisenhüttenstadt (3:1) kam erst im Achtelfinale gegen Süd-Oberligist Krieschow (1:3) das Aus. Wo liegen Deiner Meinung nach die Gründe für die mäßige Punktausbeute in der Liga?

Ein Aspekt ist sicher unsere Abschlussschwäche. Geht man eins oder zwei zu Null in Führung, lässt sich ein Spiel ja mit viel breiterer Brust bestreiten. Andererseits haben wir auch durch individuelle Fehler einige Punkte liegengelassen. Es fehlte oftmals auch das Selbstvertrauen, bedingt durch den schlechten Saisonstart.

Und dann sind mit Kapitän Christian Becken oder Stefan Fliege noch erfahrene Spieler verletzungsbedingt ausgefallen…

Natürlich kommt auch das Verletzungspech dazu. Wir konnten nur ganz selten mit der selben Formation spielen. Das war nicht optimal.

Mit 19 Toren habt ihr die viertschlechteste Offensive der Liga und mit 35 Gegentoren steht Ihr auf dem drittletzten Platz in dieser Rubrik? Keine guten Werte oder?

Nein, die Statistik sagt ja alles und begründet unseren Tabellenplatz.

Apropos Entwicklung der vielen jungen Spieler. Mit Jan-Niklas Groth oder Erik Prüfer haben zwei von ihnen bereits zehn Liga-Einsätze hinter sich? Wie schätzt Du die Leistung der Jungen ein?

Die Jungs haben im Großen und Ganzen die Leistung gebracht, die wir erwartet haben. Viele der ganz jungen Spieler haben in der vergangenen Saison noch bei den A-Junioren in der Brandenburgliga gespielt. Aber Landesliga bei den Herren ist noch etwas anderes. Eine Eingewöhnungsphase haben wir schon einkalkuliert. In der zweiten Halbserie erwarten wir noch einmal eine Steigerung. Aber nochmal, wie sind mit den jungen Spielern rundum zufrieden.

Seit Beginn der Saison steht Dir mit Stefan Prüfer ein gleichberechtigter Trainer zur Seite, der in der Vergangenheit erfolgreich im Nachwuchs gearbeitet hat. Wie klappt das Zusammenspiel?

Die Zusammenarbeit ist offen und ehrlich. Wir ergänzen uns sehr gut und vertreten auch vor der Mannschaft eine klare, gemeinsame Linie.

Mit dem 2:1 gegen Stralendorf am vergangenen Samstag seid Ihr in die Vorbereitungen auf die Rückrunde gestartet. Wie sieht der weitere Fahrplan bis zum ersten Punktspiel bei Fortuna Babelsberg am 23. Februar aus?

Am Samstag bestreiten wir ein Testspiel beim Brandenburgligisten MSV Neuruppin. Da sieht es personell bei uns wegen Verletzungen und Krankheit nicht rosig aus. Am 9. Februar treten wir beim Kaltenkirchener TS an und eine Woche später spielen wir noch zu Hause gegen Blumenthal/Grabow und Garz/Hoppenrade.

Was habt Ihr euch für die Rückrunde vorgenommen?

Wir wollen so schnell wie möglich aus dem Tabellenkeller rauskommen und uns auf einem Platz im gesicherten Mittelfeld festsetzen, damit wir auch ruhiger arbeiten können. Das ist das kurzfristige Ziel. Ich erwarte auch, dass wir die individuellen Fehler abstellen, die uns in der ersten Halbserie Punkte gekostet haben.