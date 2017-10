Tanzsport : Wolf/Bahr fahren zur Weltmeisterschaft

vergrößern 1 von 1 Foto: privat 1 von 1

von Oliver Knoll

erstellt am 06.Okt.2017 | 22:49 Uhr

Großer Erfolg für die Rock’n’Roll-Tänzer Johanna Wolf und Niklas Bahr: Die beiden Deutschen Meister von Eddie’s Rock’n’Roll-Klub vom Tanzcentrum Wittenberge wurden vom Bundestrainer Andreas Dudos für die Weltmeisterschaft im belgischen Bütgenbach am 21. Oktober nominiert.

Eine Bestätigung für die hervorragende Arbeit von Trainerin Sybille Rösel und ihren beiden Schützlingen. Die Perleberger Gymnasiasten freuen sich riesig über ihre Teilnahme, hatten sie sich doch nach den nationalen Titelkämpfen den Start bei der Weltmeisterschaft als nächstes großes Ziel gesteckt.

Als Vorbereitung auf die WM diente auch die Teilnahme beim Worldcup in Budapest. In Ungarn wurden Johanna Wolf und Niklas Bahr tatkräftig von ihrer Trainerin sowie den Eltern und Großeltern unterstützt. Budapest war für die beiden Tänzer der erste große Wettkampf der Saison. Das Duoaus der Prignitz präsentierte neue Elemente in seiner Rock’n’Roll-Folge und testete diese erstmals unter Turnierbedingungen.



Noch zwei Wochen Vorbereitungszeit

Nach drei Wettkampfrunden platzierten sich Wolf/ Bahr in der Juniorenklasse im Feld der 54 Paare auf Rang 35. Beide traten mit neu gewonnenen Erfahrungen und Aufgabenstellungen die Heimreise an. Jetzt gilt die Vorbereitung der WM in zwei Wochen, für Johanna Wolf und Niklas Bahr, die nach eigener Aussage stolz sind, die Prignitz bei den Welttitelkämpfen zu vertreten, ein weiterer unvergesslicher Höhepunkt in ihrer sportlichen Laufbahn.

Die bekanntlich in diesem Jahr besonders erfolgreich verlief. Mit deutlichem Vorsprung von fast fünf Punkten gewannen beide in Iserlohn den Deutschen Meistertitel 2017 in der Juniorenklasse. Zuvor hatten sie bei der Europameisterschaft im kroatischen Zagreb mit Platz 14 den Einzug ins Halbfinale nur um 0,27 Punkte verpasst. Auch beim Weltcup in Krakau tanzte sich das Paar ins Viertelfinale und sicherte sich den Gesamtsieg in der Nordcupserie 2017.

Noch ein kurzer Blick in die Historie: Vor 17 Jahren startete ebenfalls ein Paar aus dem Tanzcentrum bei der Weltmeisterschaft. Und Melanie Pittack gewann mit ihrem Tanzpartner Christian Fascher in Schweden den Titel bei den Junioren.