Sportlerwahl : Zielgenau und erfolgreich

Bundesligakegler vom SVL Seedorf 1919 und Sportschütze Karlo Pretzat für Sportlerwahl 2017 nominiert

von Torsten Gottschalk

18. Januar 2018, 11:23 Uhr

Die Kandidatenkür bei der Suche nach den Prignitzer Sportlern 2017 geht in die nächste Runde. Einzelsportler, Mannschaften sowie Trainer und Funktionäre (auf dieser Seite) stehen auf der Kandidatenliste und gehen bei der Umfrage in der Prignitz – der einzigen, bei der die Leserinnen und Leser über den Ausgang entscheiden – in den fünf Kategorien an den Start. Heute stellen wir Ihnen zwei Teilnehmer vor, bei denen höchste Präzision gefragt ist.

Das erste Herrenteam vom SV Löcknitzstrand Seedorf von 1919 ist in der Kategorie Mannschaft nominiert. Die Kegler aus kleinen Lenzener Gemeindeteil haben in der Saison 2016/17 in der 1. Bundesliga Bohle für Furore gesorgt und die Spielserie als Aufsteiger auf Platz fünf abgeschlossen. Dabei zeigte das Team um Mannschaftsleiter Frank Wilke, der beim Nationencup der europäischen Bolekeglerelite in Bordesholm die Farben Brandenburgs vertrat und dort nur knapp den Finaleinzug verpasste, vor allem den etablierten und am Ende vor ihnen platzierten Teams von Meister Kiel, Vizemeister Fehrbellin, Oberschöneweide oder Hannover auf der Heimbahn die Grenzen auf. Auch in der laufenden Saison schlagen sich die Männer des einzigen Prignitzer Bundesligisten bisher prächtig und belegen nach der Hälfte der Spiele Platz vier.

Sportschütze Karlo Pretzatvon der Wittenberger Schützengilde von 1582 steht in der Kategorie Sportler zur Wahl. Der 33-jährige Techniker gehört seit Jahren zu den erfolgreichsten Schützen der elbestädtischen Gilde. Im vergangenen Jahr sicherte er sich zunächst den Kreismeistertitel mit der Sport-Pistole und holte auch bei den anschließenden Landesmeisterschaften in Frankfurt/Oder Gold in seiner Spezialdisziplin. Und dies mit großer Nervenstärke. Nach dem Präzisionsteil noch auf Rang sieben liegend, schoss sich Pretzat im Duellteil mit einer starken Leistung noch an seinen Kontrahenten vorbei. Gemeinsam mit den Teamkollegen Alexander Skodda und Matthias Hofmann holte er sich bei den Brandenburger Titelkämpfen zudem Gold im Mannschaftswettbewerb. Bei der DM in München belegte Pretzat, der als Zehnjähriger das Sportschießen für sich entdeckte, mit der Sport-Pistole Platz 30. .