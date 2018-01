Judoverein Brüel : Bärenstarke Leistungen gezeigt

Brüeler Judokas erkämpfen zum Jahresauftakt kompletten Medaillensatz bei der Landesmeisterschaft in Greifswald

Am vergangenen Wochenende starteten Judoka der Altersklassen U15, U18 und U21 aus 24 Vereinen Mecklenburg-Vorpommerns bei der Landeseinzelmeisterschaft in Greifswald, darunter acht Kämpfer des JV Brüel. Die Jugendleitung des Judo-Verbandes MV lobte an den beiden Wettkampftagen die gute Organisation und Absicherung der Veranstaltung durch den BC Vorpommern.

Ging es bei der U15 um die Fahrkarten zu den Nord-Ostdeutschen Einzelmeisterschaften, so gilt es für die besten Fünf der jeweiligen Gewichtsklassen in der U18 und U21 die nächste Hürde zu überspringen, um sich das Ticket für die Deutsche Meisterschaft Anfang März zu erkämpfen.

Der Judo-Verein Brüel ging mit jeweils vier Aktiven in der U15 und U18 über die Wettkampfwaage. Am Ende fuhr der JVB mit vier Medaillen im Gepäck zurück ins heimische Brüel.