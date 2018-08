wassersport : Da ist noch Luft nach oben

Sternberger Pastinetten bereiten sich auf Drachenbootfestival in Schwerin vor / Rennen auf dem Güstrower Inselsee abgebrochen

von Thomas Willmann

07. August 2018, 23:00 Uhr

Die Drachenbootsportler der Sternberger Pastinetten bereiten sich derzeit intensiv auf ihren Saisonhöhepunkt vor. Am 18. und 19. August gehen sie beim traditionellen Drachenbootfestival auf dem Schweriner Pfaffenteich an den Start.

Nachdem die Sternberger Anfang Juli noch ihre Gastgeberqualitäten mit einer rundum gelungenen Organisation des heimischen Drachenbootfestes unter Beweis stellten, sollte der Fokus wieder voll auf das Sportliche gelegt werden. Dazu bot das 13. Drachenbootrennen auf dem Inselsee eine gute Gelegenheit. Aufgrund des letztjährigen dritten Platzes machte man sich mit einigen Ambitionen auf den Weg nach Güstrow. Allein ein Blick auf die Meldeliste mit insgesamt 24 Mannschaften verriet, dass es einer starken Teamleistung bedürfen würde, um es wieder auf das Podest zu schaffen. Die Konkurrenz hatte es in sich.

Drei Zeitläufe sollten über die Qualifikation für die Fun- oder die Sportklasse und die entsprechenden Finalläufe entscheiden. Im ersten Lauf bekamen es die Pastinetten mit dem Radau Dampfer und den Wironauten zu tun. Nach verschlafenem Start gerieten die Sternberger gleich einige Meter ins Hintertreffen. Nach Vorgabe der mit Stefan Markowski und Torben Hildebrandt besetzten Schlagbank fand man aber in einen kraftvollen Streckenschlag, schob sich Stück für Stück wieder an den Radau Dampfer heran und zog nach 200 Metern tatsächlich noch um Haaresbreite am Güstrower Team vorbei. Im zweiten Rennen gelang den Sternbergern ein nahezu perfekter Start. In 51,44 Sekunden konnte die Zeit aus dem ersten Lauf deutlich unterboten werden. Um die Chance auf eine vordere Platzierung zu wahren, musste nun noch ein Top-Rennen gelingen. Im dritten und letzten Zeitlauf ging es gegen die Bleienten und das Team Traumkleid. Entsprechend der zuvor gefahrenen Zeiten sollte das Rennen eigentlich eine klare Sache für die Pastinetten werden. Umso erstaunter waren die Gesichter, als man die beiden anderen Teams nicht abschütteln konnte und sich am Ende sogar dem Team Traumkleid geschlagen geben musste. Was war passiert? Nach anfänglichem Vorsprung der Pastinetten setzte der Steuermann des Teams Traumkleid das eigene Boot geschickt auf die Welle des Sternberger Bootes, ließ sich so quasi kräftesparend von den Pastinetten ziehen, die ihrerseits „ausgebremst“ wurden.

Bitter für die Sternberger war nicht in erster Linie die Niederlage in diesem Rennen, sondern die ungewöhnlich schlechte Zeit von mehr als 53 Sekunden, die zwar noch reichte, um sich für die Sport-Klasse zu qualifizieren, aber dort nur den Einzug in den Platzierungslauf um Platz acht bedeutete. Zu diesem und den Finalläufen in beiden Klassen sollte es aber gar nicht mehr kommen. Eine aufziehende Gewitterfront zwang den veranstaltenden Verein SV Einheit Güstrow den sportlichen Wettkampf vorzeitig abzubrechen. Somit entfiel auch das mit Spannung erwartete Finale zwischen der Stuk Marineabteilung (Güstrow), Team GoCo (Rostock) und den Vorjahressiegern Die Wikinger (Schwerin).

Aber für die meisten der in Güstrow teilnehmenden Teams wird es schon bald in Schwerin ein Wiedersehen geben.