Sternberger Seglerverein : Duell gegen Gastgeber gewonnen

Sternberger Ixylon-Crew Schoen/Schickel siegt auf der Ostsee beim Warnemünde Cup

von svz.de

04. September 2018, 23:50 Uhr

Blauer Himmel, Sonne, guter Wind, traumhafte Segelbedingungen waren den Teilnehmern des Warnemünde Cups am Wochenende beschert. Im Feld der 25 Ixylons startete die Crew Volker Schoen/Andreas Schickel für den Sternberger Seglerverein. Gesegelt wurde Westkurs, direkt vor dem Strand.

Das Sternberger Team, frisch gebackene Deutsche Meister, hatte am Sonnabend einen glänzenden Auftakt. Alle drei Wettfahrten konnten sie gewinnen. „Das war keineswegs leicht“, betont Volker Schoen. Wie schon bei den Deutschen Meisterschaften zeigten sich Johanna Claus und Jan Ole Höppner vom ausrichtenden Akademischen Seglerverein zu Rostock erneut als gefährliche Konkurrenten. Zweimal kamen sie gleich hinter den Sternbergern ins Ziel. Für den Folgetag war klar, im Kampf um den Sieg würde es ein Duell zwischen den Rostockern und der Sternberger Crew geben.

Dafür hatten Schoen/Schickel am Sonntag in der vierten Wettfahrt nicht die besten Voraussetzungen schaffen können. Sie hatten ein Flaggensignal nicht rechtzeitig erkannt. Den dadurch erlittenen Rückstand konnten sie nur zum Teil aufholen und schafften es auf Platz sieben. Die Rostocker dagegen ersegelten in diesem Rennen ihren ersten Wettfahrtsieg. So blieb es, bei einem möglichen Streicher, spannend bis zum Schluss. Während des letzten Rennens hatten die potenziellen Gewinner einander fest im Auge. Den Sieg schafften dieses Mal beide nicht, den holten sich Uwe Hein und Ulf Hollenbach vom PSV, die sich damit Platz drei in der Gesamtwertung sicherten. Die Rostocker kamen in dieser Wettfahrt zwar vor den Sternbergern ins Ziel, doch denen reichte am Ende Platz drei für den Gesamtsieg. Mit einem Punkt vor Claus/Höppner hatten Schoen/Schickel es wieder geschafft.

Am kommenden Wochenende gibt es beim Herbst-Cup auf dem Schweriner See erneut spannende Segelwettkämpfe. In der Ixylonklasse werden neben Volker Schoen/Andreas Schickel auch Jochen und Jens Quandt für den Sternberger SV starten.