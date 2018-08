Fußball Landesliga West, 2. Spieltag : FC hat etwas Zählbares im Visier

FC Seenland Warin will morgen beim PSV Wismar punkten / Warins Zweite reist nach Gostorf

von svz.de

23. August 2018, 23:27 Uhr

Nach der Auftaktniederlage (1:2) in der Landesliga West vor zwei Wochen zu Hause gegen den FC Anker Wismar II sind die Wariner nun schon gefordert, morgen Nachmittag auswärts vom PSV Wismar etwas Zählbares mit auf die Heimfahrt zu nehmen. Trotz der am Ende hohen Pokalniederlage am vergangenen Sonnabend gegen TSV Bützow (0:5 n.V.), gab das positive Auftreten der Wariner Seenlandmannschaft über weite Strecken dieses Spieles reichlich Grund zu Optimismus für die kommenden Aufgaben. Trainer Norman Ziemens hofft auf den Einsatz seines zuletzt angeschlagenen Stammtorhüters Philipp Schröder in der Hansestadt.

Gleiche Voraussetzungen wegen eines verpatzten Saisonstarts haben auch die Gastgeber, die mit einer deftigen Auswärtsniederlage beim Hagenower SV (6:2) in die neue Spielzeit starteten und sicherlich nun den ersten Sieg anstreben. Die letzte Partie beider Kontrahenten endete an gleicher Stätte im März diesen Jahres 1:1-Unentschieden. Anstoß auf dem Kunstrasenplatz in Wismar-Wendorf ist morgen um 15 Uhr. Treff für das Seenland-Team ist um 13.15 Uhr.

Kreisliga: Gostorfer SV – FC Seenland Warin II

Zum ersten Auswärtsspiel müssen die Wariner Kreisliga Kicker beim Absteiger aus der Kreisoberliga in Gostorf antreten. Die Gostorfer spielten eine eigentlich schon „rekordverdächtige“ Saison im vergangenen Spieljahr. Von 26 Partien verloren sie 25 mal, holten gerade einen Punkt in Hin und Rückrunde. Also die Gier nach Punkten müsste beim Gastgeber eigentlich riesig sein. Trotzdem sollten die Wariner, nach dem ordentlichem Remis zum Auftakt gegen den Grevesmühlener FC (3:3), nicht chancenlos in diese Auswärtsbegegnung gehen. Anstoß durch Schiri Andreas Knothe (FC Anker Wismar) ist am Sonntag um 14 Uhr auf dem Sportplatz An der Festwiese in Gostorf. Treff für die Wariner Mannschaft ist um 12.15 Uhr.