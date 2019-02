fussball : FCS startet „Mission Auswärtssieg“

Wariner Landesliga-Fußballer wollen mit einem Dreier am Sonntag in Parchim die Aufholjagd eröffnen

von Thomas Willmann

28. Februar 2019, 23:00 Uhr

Zum Siegen verdammt. Das hört sich dramatisch an, spiegelt aber die schwierige Situation der Landesliga-Fußballer vom FC Seenland wider. Die Resultate der nächsten vier Punktspiele werden zeigen, ob man die Chance auf den Klassenerhalt wahren kann.

In den kommenden Wochen treffen die Seenländer mit der SG 03 Ludwigslust/ Grabow und dem SV Blau-Polz auf die beiden derzeit punktemäßig am nächsten liegenden Mitkonkurrenten im Abstiegskampf. Zuvor ist es aber schon nötig, dass der Tabellenletzte (16./6 Punkte) im anstehenden Auswärtsspiel beim SC Parchim (12./19 Zähler) zu punkten beginnt. So steht die Vorgabe von Trainer Norman Ziemens für den Sonntag auch eindeutig auf ,,Mission Auswärtssieg“. Die Gastgeber haben zwar das Gros ihrer Punkte durch fünf Siege im heimischen Stadion geholt, aber in neun Spielen auch schon vier Mal zu Hause verloren. Das Hinspiel gewannen die Parchimer am Glammsee mit 4:2. Erst nach einem 0:4-Rückstand fanden seinerzeit die Wariner ins Match. Zeigten dann aber mit kämpferischer Einstellung noch eine ordentliche Leistung und hatten Möglichkeiten zu weiteren Treffern.

Die Einstellung stimmte auch zuletzt im Spiel gegen PSV Wismar, obwohl am Ende eine 1:3-Niederlage zu Buche stand. Um auch die spielerischen Abläufe im neuformierten Seenland-Team weiter zu festigen, trugen die Wariner am Donnerstagabend im Lankower Sportpark auf Kunstrasen noch ein Testspiel gegen den Schweriner SC (Landesklasse IV) aus.

Die Kreisliga-Kicker des FC Seenland Warin II laufen morgen um 14 Uhr in der heimischen Wolfsystem-Arena zu einem Testspiel gegen Klein Belitz II auf.