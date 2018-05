Judoverein Brüel : Gut besuchte Judomatte in Brüel

PSV Rostock entführt den Wanderpokal / 155 Athleten am Start / Brüeler Judo-Urgestein Lothar Trepzik mit 2. Dan geehrt

08. Mai 2018, 23:28 Uhr

Bei den 7. offenen Kreisjugend-Sportspielen sowie dem 5. VLP-Turnier, welches mit dem 9. Gerhard Freitag-Gedenkturnier gekoppelt war, gingen 155 Judoka von 15 Vereinen aus Hamburg, unserem Landkreis und ganz Mecklenburg-Vorpommern in fünf Altersklassen auf die Judomatten in der Sporthalle Am Vogelstangenberg. In die Wettkämpfe gingen 92 Athleten bei den Kreisjugendspielen und 63 Aktive beim VLP- und Gerhard-Freitag-Turnier.

Harry Oberschmidt, Präsident des Landesfachverbandes Judo, nahm die Gelegenheit war, Lothar Trepzik für seine langjährige Judolaufbahn (seit 45 Jahren) zu ehren. Zur Überraschung zeichnete er ihn mit dem 2. Dan, dem zweiten Meistergrad im Judo, aus. Trepzik war 1980 Gründer der Sektion Judo bei der Sportgemeinschaft Tiefbau Brüel. 1983 legte er erfolgreich die Prüfung zum 1. Dan ab. Vor drei Jahren mit seinem Eintritt ins Rentenalter zog der Brüeler sofort seinen Kimono wieder über und engagiert sich seither im Nachwuchsbereich beim JV Brüel.

Den Eröffnungskampf bestritten der erst fünfjährige Yaman Giniz und der sechsjährige Felix Beyer vom Gastgeberverein. Begeistert verfolgten die Anwesenden den Schlagabtausch der kleinen Judokas und die sofortige Ehrung beider Judoneulinge mit jeweils einer Freundschaftskampf-Goldmedaille nebst dazugehöriger Urkunde.

Der Mannschaftspokal bei den Kreisjugendspielen ging in diesem Jahr erneut nach Rostock. Und da es die dritte Pokalverteidigung des PSV in Folge war, wird im kommenden Jahr eine Neustiftung der Trophähe durch Lothar Trepzik erforderlich.

Dem Gastgeber gelang es, im Kampf um die Mannschaftspokale ein gewichtiges Wörtchen mitzureden. So fehlten bei den Kreisjugendspielen gerade mal fünf Punkte oder eine Silbermedaille, um auf Platz zwei hinter den Rostockern zu klettern. So wurde es am Ende Platz fünf von 15 Vereinen. Ebenfalls fünf Punkte fehlten im Mannschaftsvergleich des VLP- und Gerhard-Freitag-Turniers, um den Spitzenreiter aus Schönberg auf Platz zwei zu verdrängen. Ein starker zweiter Platz des JVB von 13 teilnehmenden Vereinen wurde aber gebührend gefeiert.

