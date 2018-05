MC Sternberg : In einer Woche crossen die Ladies in Sternberg

von Onlineredaktion SVZ

02. Mai 2018, 23:29 Uhr

In diesem Jahr findet das Motocross-Event des MC Sternberg am Herrentag (10. Mai) statt und verspricht erneut ein Tag mit Unterhaltung für die ganze Familie zu werden. In vier verschiedenen Klassen starten Motorsportler aus MV, Brandenburg und Berlin. In den Klassen 50 ccm, 85 ccm und in der Ladies-Klasse gibt es eine gemeinsame Meisterschaft der genannten Bundesländer. Hinzu kommen die Starter der MX2 Klasse (bis 250 ccm 4 Takt). Der Renntag beginnt um ca. 9 Uhr mit den Trainingsläufen, bevor gegen 13 Uhr der erste Start zu den Wertungsläufen erfolgt. Zwischendurch wird es auch das beliebte Laufradrennen für Kids im Vorschulalter geben, wozu man sich im Vorfeld anmelden kann.

Motocross ist inzwischen nicht nur etwas für Männer, sondern auch die Mädels haben diesen Sport für sich entdeckt. Aufgrund der hohen Nachfrage hat sich eine eigene Klasse ergeben und die Macher des MC Sternberg freuen sich, zum ersten Mal die Klasse der Ladies in Sternberg dabei zu haben. Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren. Die Mitglieder des MCS sind optimistisch und hoffen auf viele Zuschauer. Weitere Informationen zur Veranstaltung gibt es auf der Facebook Seite des MC Sternberg.