Skaterverein Witzin : Jetzt für den besonderen Triathlon „Skate-Bike-Run“ anmelden

von Thomas Zenker

22. August 2018, 23:46 Uhr

Am 1. September findet in Witzin wieder der Skate-Bike-Run statt. Der Start erfolgt nach der Einweisung (10 Uhr) um 10:15 Uhr in der Büdnerstraße.

Bei diesem besonderen Triathlon wird das Schwimmen durch Skaten ersetzt. Teilnehmer können sich als Einzelstarter oder Staffel anmelden. Es stehen die klassische Distanz mit 12,5 km Skaten, 15 km Rad fahren und 3 km Laufen sowie die Sprintdistanz (7,5 km/5 km/1,5 km) zur Auswahl. Die Ausschreibung ist auf der Internetseite des Vereins unter www.skater-witzin.de zu finden. Anmeldung unter E-Mail: info@skater-witzin.de