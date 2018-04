Sternberger Seglerverein : Malte Buddenhagen startet bei erster MV-Regatta der Saison in Ribnitz

von Onlineredaktion SVZ

10. April 2018, 23:55 Uhr

Nach dem Trainingslager im slowenischen Portoroz fand vergangenes Wochenende die erste Regatta im Jugendbereich in Mecklenburg-Vorpommern statt. 144 Kinder und Jugendliche starteten in vier Bootsklassen.

Die Optimisten stellten mit mehr als 80 Seglern das größte Starterfeld. Der Sternberger Malte Buddenhagen startete mit 45 anderen Seglern im Feld der Opti A. Das Wetter spielte mit: Sonne satt und auch reichlich Wind. So wurden bei bis zu fünf Windstärken am Samstag vier Wertungsläufe gesegelt. Buddenhagen, der erst Ende letzten Jahres in die A-Klasse umgestiegen ist, belegte die Plätze 36, 29, 32 und 20 und lag damit in der Zwischenwertung auf dem 32. Platz. Am Sonntag ließ der Wind etwas nach und es wurde noch eine Wettfahrt gesegelt. Der Sternberger hatte noch einmal alles riskiert, was dazu führte, dass er sich einen Frühstart einhandelte. Das führte dazu, dass er in der Gesamtwertung auf den 35. Platz abrutschte. „Ich bin zufrieden. Es war ein gelungener Saisoneinstand“, resümierte Malte.