8. Sternberger Drachenbootfest : Pastinetten gewinnen Platzierungslauf gegen Hartcorallen

von Onlineredaktion SVZ

15. Juli 2018, 23:03 Uhr

Zum Tanz auf dem Wasser lud der Drachenbootverein Sternberger Pastinetten in diesem Jahr zum achten Mal ein. Die Gastgeber hatten eine Rennstrecke mit zwei Bahnen auf dem Sternberger See vorbereitet, die je 200 Meter lang waren. Das Besondere in diesem Jahr war eine Zeitnahmetechnik mit Zielkamera. Damit ist eine Zeitnahme bis in den Tausendstelbereich möglich. Der Einladung folgten 13 Mannschaften, die sich aus Rostock, Güstrow, Parchim und Schwerin auf den Weg nach Sternberg machten.

Mit dabei war auch der Vorjahressieger Stuk - Marineabteilung aus Güstrow. Das Team wurde zunächst seiner Favoritenrolle gerecht und legte gleich bei ihrem ersten Auftritt die schnellste Zeit des Tages vor. Dicht auf den Fersen waren ihnen „Die Wikinger“ aus Schwerin. Bis zur Mittagspause hatte jedes Team zwei Vorläufe absolviert, deren Zeiten addiert wurden. Danach erfolgte die Aufteilung in Sport- und Funklasse. Die gastgebenden Pastinetten lagen nach zwei soliden Vorläufen im Mittelfeld und qualifizierten sich für die Sportklasse. Nach zwei weiteren Zwischenläufen standen dann die Paarungen der Finalläufe fest. Der heimische Drachenbootverein musste es im Finale um Platz sieben mit den Hartcorallen aus Parchim aufnehmen. Am Ende hatten die Pastinetten den Drachenkopf vorne und waren vor der heimischer Kulisse mit der Platzierung sehr zufrieden. „An solch einem Tag ist die eigene Platzierung aber erst mal Nebensache“, so der Grundtenor im Gastgeberteam. Denn im Vordergrund stand der reibungslose Ablauf des Festes. „Die anderen Teams müssen zufrieden sein“, da waren sich die Pastinetten einig.

Spannend wurde es jeweils in den A-Finals. Im Finale Fun setze sich das Team „Herrn Steiner Seine“ aus Rostock ganz knapp mit 0,2 Sekunden gegen die Aquaholics aus Schwerin durch. Im Sport-Finale stand wie erwartet der Vorjahressieger aus Güstrow und hatte es diesmal mit dem Team „Die Wikinger“ zu tun. Die Schweriner erwischten den besseren Start, die Stuk-Marineabteilung kämpfte sich Meter um Meter heran. „Die Wikinger“ verteidigten bis zur Ziellinie einen hauchdünnen Vorsprung von vier Zehnteln. Alleine für die beiden A-Finals hat sich die Zielkamera bei ihrer Premiere bewährt und wird ab sofort immer zum Einsatz kommen. Bei der enormen Leistungsdichte sind solch geringe Abstände mit bloßem Auge nicht mehr zu erkennen.

Bei der Siegerehrung zeigten sich alle Mannschaften sportlich fair und feierten gemeinsam die Sieger und Platzierten. Und sie versprachen, im nächsten Jahr wieder nach Sternberg zu kommen und waren voller Lob über das diesjährige Drachenbootfest.



Sportklasse: 1. Die Wikinger (Schwerin) 2. STUK Marineabteilung (Güstrow) 3. Baulöwen (Schwerin) 4. Flying Turtles (Schwerin) 5. Radau-Dämpfer (Güstrow) 6. Black Pearl Fun (Güstrow) 7. Pastinetten (Sternberg) 8. Hartcorallen (Parchim) Funklasse: 1. Herrn Steiner Seine (Rostock) 2. Aquaholics (Schwerin) 3. attacke Pinguin (Güstrow) 4. Schweriner Stadtdrachen 5. IMG Dragons (Rostock)