drachenboot : Pfeilschnelle Sternberger Dragons

Die Teilnahme an den Drachenboot-Schülermeisterschaften in Schwerin hat sich für die Teams der KGS Sternberg wirklich gelohnt. Die DFG-Dragons belegten in der Klasse 9/10 den zweiten Platz und holten in der Klasse 11 bis 13 Bronze. Fast ein ganzes Schuljahr lang hatten sich die Sternberger auf diesen Saisonhöhepunkt vorbereitet – die Jüngeren im Rahmen ihres Wahlpflichtkurses, die Älteren im Rahmen ihres Fitness- bzw. Drachenbootkurses. Solange und als es wieder ging auf dem Wasser, dazwischen mit schweißtreibendem Trockentraining in der Halle.

von Thomas Willmann

erstellt am 22.Jun.2017 | 23:00 Uhr