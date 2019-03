Fußball Landesklasse III : Schmerzhafte Heimniederlage

Landesklasse III: Brüeler SV verliert durch Last-Minute-Tor gegen Bölkower SV mit 0:1 (0:0) / Rote Karte für BSV-Kapitän

von svz.de

06. März 2019, 23:00 Uhr

In der Landesklasse verlor der Brüeler SV sein erstes Heimspiel nach der Winterpause gegen den Bölkower SV nach dramatischem Spielverlauf mit 0:1 durch ein Last-Minute-Tor. Gegen die sich im Abstiegskampf befindenden Bölkower stimmte bei den Hausherren zwar der Einsatz, doch aussichtsreiche Torchancen sprangen wie schon eine Woche zuvor in Tessin zu selten heraus.

Die Gastgeber begannen nervös. Kaum ein Risikoball passierte das Spielfeld. Zu groß war die Angst vor einem direkten Gegenstoß. Beide Mannschaften ackerten sich in den Anfangsminuten im Mittelfeld fest. Die ersten gefährlichen Aktionen kreierten die Gäste. Danilo Marx-Bründel im Brüeler Tor parierte die Distanzschüsse in der 10., 12. und 15. Minute mühelos. Es dauerte gute zwanzig Minuten, ehe die Hausherren vor dem gegnerischen Tor vorstellig wurden. Nach einem Eckball von Jonathan Edem stieg Hannes Pöhle im Strafraum am höchsten. Sein Kopfstoß aus zehn Metern flog aber gegen das Aluminium. Urplötzlich war der BSV da. Die Steinke-Elf war jetzt viel dynamischer in ihren Offensivaktionen. Aber bei Flanken sowie dem letzten Pass zum besser postierten Kollegen fehlte es weiterhin an Genauigkeit. Somit ging es mit einem torlosen Remis in die Kabine.

Nach dem Seitenwechsel änderte sich das Bild kaum. Beide Teams waren um Torgefährlichkeit bemüht, doch die beiden gut funktionierenden Abwehrreihen fanden auf fast alles eine Antwort. Wenn es mal brenzlig wurde, dann durch Standardsituationen. In der 70. Spielminute war es ein Gäste-Freistoß auf den kurzen Pfosten, den Danilo Marx-Bründel zur Seite abwehrte, wo sich gleich drei Bölkower nicht einig wurden und die Chance zum Nachschuss verpuffte. Die Gastgeber schafften es immer wieder phasenweise die Bölkower in der eigenen Hälfte einzuschnüren. Doch es sprang so gut wie keine Abschlusssituation heraus.

In der 82. Spielminute kam dann aber noch einmal Feuer in die Partie. Zunächst wurde Hannes Pöhle an der Seitenlinie rüde von den Beinen geholt, was die Gemüter auf und vor allem neben dem Platz erhitzte. Und dann gab der Unparteiische nur die gelbe Karte. In der 86. Spielminute hatte der BSV dann, nach Foul an Jonathan Edem, die große Chance selber per Standard in Führung zu gehen. Doch Hannes Pöhle scheiterte aus 18 Metern am Bölkower-Schlussmann.

Als sich die meisten schon mit einem torlosen Unentschieden anfreundeten, lag der Ball plötzlich im Brüeler Netz. Nach einer feinen Flanke aus dem Mittelfeld, die zu allem Überfluss auch noch von dem Spieler kam, der kurz zuvor mit dunkelgelb weiter spielen durfte, köpfte Michael Barrachini das Leder perfekt vors Tor, wo Sebastian Holz aus Nahdistanz zum 0:1 einschob. Es kam noch schlimmer. Mit dem letzten Versuch noch ein Tor zu erzwingen, foulte Pöhle seinen Gegenspieler mit offener Sohle, wofür der Schiedsrichter die Rote Karte zog. Eine etwas überzogene Entscheidung. Alle Proteste der Brüeler halfen nichts. Am Ende verliert der BSV nicht nur das Spiel, sondern auch einen weiteren Akteur in der sowieso angespannten Personalsituation. Am kommenden Sonntag reißt die Steinke-Truppe zum VfL Blau Weiß Neukloster. Der Anstoß erfolgt um 14 Uhr.