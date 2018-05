Judo Verein Brüel : Spannende Kämpfe erwartet

Judokas aus zahlreichen Verein morgen bei den offenen Jugendsportspielen am Brüeler Vogelstangenberg auf der Tatami

03. Mai 2018, 23:45 Uhr

Der Judo-Verein Brüel ist morgen Ausrichter der 7. offenen Kreisjugendspiele des Landkreises Ludwigslust-Parchim in ihrer Sportart. In der Sporthalle am Vogelstangenberg werden Mädchen und Jungs der Altersklassen U9, U11 und U13 am Vormittag um die vom Kreissportbund (KSB) gestellten und begehrten Medaillen kämpfen. Anschließend gehen die U15- und U18-Judokas auf die Tatami zum 5. VLP-Turnier, das eng mit dem 9. Gerhard-Freitag-Gedenkturnier gekoppelt ist.

Neben Teilnehmern aus dem Großkreis Ludwigslust-Parchim nutzten in den zurückliegenden Jahren viele auswärtige Vereine den offenen Charakter der Jugendspiele für eine Teilnahme. Selbst Vereine aus dem benachbarten Schleswig-Holstein und Brandenburg scheuten nicht die weite Anreise. Die Verantwortlichen des JVB erwarten auch in diesem Jahr spannende Kämpfe und sorgen wieder für ein gutes Rahmenprogramm.