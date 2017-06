Sternberger Motocross-Rennen : Spannung bis zum letzten Lauf

vergrößern 1 von 11 1 von 11





















Der MC Sternberg im ADAC hatte eine glückliche Hand bei der Auswahl der Wertungsläufe für sein Rennen auf der sehr gut vorbereiteten Crossbahn am Schafschuppen. 120 Tausend Liter Brauchwasser wurde am Vortag des Rennens auf die Bahn gebracht. So wurden Fahrer und die 1800 Zuschauer weitgehend von der Staubeinwirkung verschont. Dem Gut Kobrow gilt der Dank des Veranstalters für die großzügige Unterstützung mit der Technik und Manpower, nicht nur für diese Aktion.

Ansonsten waren in den Wochen zuvor die Mitglieder des Vereins und deren Helfer aktiv, um die umfassenden Arbeiten an der Bahn und im Umfeld zu bewältigen. Herauszuheben ist dabei der Bestmann-Clan, der Vollzählig im Einsatz war. Für das tadellose Wetter war der Bürgermeister Armin Taubenheim verantwortlich, der gemeinsam mit dem Clubchef Andreas Ecken die Veranstaltung eröffnete. Weiterer hochkarätiger Besuch, nahezu schon Stammbesucher, sahen die Rennen und führten die Siegerehrungen durch. Der Bundestagsabgeordnete Frank Junge und das Mitglied des Landtages Thomas Schwarz kamen nicht mit leeren Händen. Junge übergab einen Geldbetrag zur Förderung der Nachwuchsarbeit und Schwarz stiftete wie immer die Pokale.

Während der Mittagspause wurde das Laufradrennen für Vorschulkinder durchgeführt. Viele Zuschauer waren begeistert von der Freude, der 18 Teilnehmer von eins bis sechs. Übrigens, die Regie hatten zwei der jüngsten Clubmitglieder, Bibi Finja Bestmann als Rennleiterin und ihr Cousin Hugo Schieweck als Sportkommissar.

Die 20 Gespanne im Kampf um Punkte für den LVMX-Pokal sorgten für eine maximale Besetzung und begeisterten nicht nur Seitenwagenfans. Sieger wurden Janecke/Bothur aus Letzlingen vor Pietzer/Nikolaus aus Altmersleben vor dem besten MV-Gespann Koch/Schödl vom MC Groß Schwiesow.

Die Senioren führten bereits ihren fünften von sieben Veranstaltungstagen um die Landesmeisterschaft durch. Nach vierwöchiger Verletzungspause war wieder Christoph Schade vom Fichtenring Burg Stargard dabei und siegte im ersten Wertungslauf vor seinem Dauerrivalen Karsten Fiebing vom MSC Rügen. Dieser drehte im zweiten Lauf den Spieß um und wurde somit Tagessieger. Dritter wurde Renè Genschmer für Lübtheen vor dem Wolgaster Markus Hermann und Guido Skoppek von Schwerin-Süd. Einziger Starter für den Veranstalter war Jörg Poschmann, der seine Form an diesem Tag jedoch nicht voll abrufen konnte und keine Punkte erreichte.

Mit 40 Fahrern war auch die MX2-LM-Klasse maximal besetzt. Tim-Renè Neumann vom MC Wolgast belegt nach seinem Tagessieg die Gesamtführung vor dem Neukalener Tobias Koch und Janick Schröter vom Grevesmühlenen. Groß war die Freude, dass nach einjähriger Krankheitspause der Tessiner Lucas Millich wieder dabei war und gleich den vierten Platz belegte. Bedauerlich war, dass sich der Demminer Sören Häusler an der Schulter verletzte und mit dem Rettungshubschrauber in die Güstrower Klinik geflogen wurde. Zum Glück war es der einzige Unfall.

Statistik ADAC Motocross in SternbergLVMX Seitenwagen: 1. Janecke/Bothur (Letzlingen) 50, 2. Pietzer/Nikolaus (Altmersleben) 44, 3. Koch/Schödl (Groß Schwiesow) 40, 4. Hannuschke/Friedriszik (Lübbenau) 34, 5. Walter/Gerloff (Groß Schwiesow) 31 LM MX2: 1. Neumann (Wolgast) 50, 2. T. Koch (Neukalen) bd KTM 42, 3. Schröter (Grevesmühlen) Yamaha 37, 4. Millich (Tessin) Husqvarna 36, 5. H.Schmidt (Lübtheen) Yamaha 32 LM-Ges.4v.7: 1. Neumann 166, 2. H.Koch 163, 3. Schröter 154, 4. Tieck (Grevesmühlen) 138, 5. H.Schmidt 132 LM Senioren: 1. Fiebing (Rügen) Suzuki 47, 2. Schade (Burg Stargard) 47, 3. Genschmer (Lübtheen) bd. KTM 38, 4. Hermann (Wolgast) Honda 38, 5. G.Skoppek (SN-Süd) 32 LM Ges.5v.7: 1. Fiebing 238, 2. Genschmer 200, 3. Schade 188, 4. Skoppek 174, 5. Hermann 171