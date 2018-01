Volleyball Verbandsklasse Frauen : Spitzenreiter war nicht zu schlagen

TSG Warin – Einheit Schwerin 0:3 (-14,-20,-22) / – Teutonia Rastow 3:1 (24,-17,16, 20)

von Onlineredaktion SVZ

22. Januar 2018, 23:55 Uhr

Am vorletzten Spieltag der Landesklasse West setzten sich die Volleyballfrauen der TSG Warin mit 3:1 Sätzen gegen den SV Teutonia Rastow durch und unterlagen gegen den souveränen Tabellenführer SV Einheit Schwerin in drei Sätzen. In der Tabelle bleiben die Warinerinnen (31 Punkte) auf dem zweiten Platz vor dem Bad Doberaner SV (30) und den Klützer Lady Bulls.

Erster Gegner in der Wariner Sporthalle waren die spielstarken Frauen des SV Einheit Schwerin, die in der gesamten Saison erst ein Spiel abgeben mussten und zwar mit 2:3 gegen die Klützer Lady Bulls. Die Wariner Frauen spielten im ersten Satz, als ob sie noch gar nicht anwesend waren. Es gab keine Bewegung auf dem Platz, Abstimmungsprobleme bei der Annahme und überhaupt keine mannschaftliche Geschlossenheit. Somit ging der Satz mit 25:13 an die Schwerinerinnen.

Der zweite begann genauso wie der Erste geendet hatte. Warin lag schnell mit 0:8 zurück. Aber dann wurden die Gastgeberinnen so langsam wach und kämpften sich Punkt für Punkt zum 17:17 heran. Vor allem der Angriff war jetzt erfolgreich. Mit 25:20 ging der Satz dann aber dennoch an die Gäste.

Im dritten Satz war es dann endlich ein Spiel auf Augenhöhe und die Frauen der TSG gingen erstmals in diesem Spiel in Führung. Leider reichte auch ein Zwischenstand von 20:13 für das Wariner Team nicht aus, um einen Satz gewinnen zu können. Es gab wieder Probleme vor allem in der Annahme und im Angriff. Somit gewannen die Schweriner auch diesen Satz mit 25:22 Punkten.

Im anschließenden Duell sollten gegen den Tabellenletzten SV Teutonia Rastow drei Punkte eingefahren werden. Allerdings setzten sich hier die Probleme aus dem ersten Spiel fort und es entwickelte sich auf Grund der Annahme- und Angriffsprobleme ein spannendes Spiel im ersten Durchgang, den die Warinerinnen glücklich mit 26:24 gewannen.

Auch im zweiten Satz fanden die Warinerinnen nicht ins Spiel. Trotz jetzt einiger guter Angriffe überwogen die Annahmefehler. Dieser Satz ging mit 25:17 verdient an die Rastower Spielerinnen. Im dritten Satz konnten die Gastgeberinnen das Rastower Team bereits mit ihren Aufgaben unter Druck setzen und auch im Angriff einige Punkte einfahren und klar 25:16 gewinnen.

Nun sollte der vierte Satz die Entscheidung und die drei Punkte bringen. Die Warinerinnen begannen diesmal konzentrierter und gingen schnell in Führung. Zum Ende hin wurde es allerdings noch einmal etwas enger. Aber die TSG-Frauen ließen nichts mehr anbrennen und gewannen mit 25:20.

Im dritten Spiel besiegte der SV Einheit Schwerin Teutonia Rastow mit 3:0 und steht jetzt schon als Aufsteiger in die Landesliga fest.





TSG Warin: Ilona Baumann, Doris Martins, Berit Werner, Anna-Lena Hartmann, Annika Wegner, Inga Taruttis, Christine Liepert, Ann-Kathrin Schatz, Vanessa Kast, Karin Müller