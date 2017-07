segeln : Sternberger Crews auf Erfolgskurs

vergrößern 1 von 1 Foto: ursula prütz 1 von 1

Bei den mit internationaler Beteiligung auf dem Schwielochsee ausgetragenen brandenburgischen Meisterschaften in der Finnklasse gingen auch vier Segler des Sternberger SV an den Start. Schwierige Wetterverhältnisse machten es besonders bei den drei Wettfahrten am Sonnabend nicht leicht, Kurs zu halten. Kenterungen, Mast im Schlamm, die starken Dreher und heftigen Böen mit bis zu sechs Windstärken meisterten nicht alle unbeschadet. Zur letzten Wettfahrt am Sonntag traten etliche der 26 Teilnehmer nicht mehr an.

von Thomas Willmann

