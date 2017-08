18. Sternberger Triathlon : Triathleten erobern am Sonntag Sternberger Badestrand

vergrößern 1 von 1 Foto: Thomas Zenker 1 von 1

Am Sonntag ab 10 Uhr werden sich an der Badeanstalt in Sternberg mehr als 100 Teilnehmer zum Start der 18. Auflage des Triathlons in die Fluten stürzen und die 750 Meter Schwimm-Etappe in Angriff nehmen. Danach geht es auf die 20 Kilometer lange Radstrecke Richtung Groß Görnow und zum Abschluss folgt noch ein Fünf-km-Lauf entlang der Seepromenade.

Bis gestern standen 81 Einzelstarter, darunter zehn Frauen und 16 Staffeln in der Starterliste (einzusehen unter www.redtime.de). Sollte das Teilnehmer-Limit von 150 noch nicht erreicht sein, gibt es die Möglichkeit, am Wettkampftag bis 9 Uhr nachzumelden. Die Einzelkonkurrenz gewann im Vorjahr Dennis Kruse (Schwerin), der aber am Sonntag einen 70.3-Triathlon im östereichischen Zell am See absolviert. Der Vorjahres-Zweite und Sieger aus dem Jahr 2015 Thomas Winkelmann ist in Sternberg wieder am Start, genauso wie Lokalmatador Jens Quandt, der bei der 17. Auflage auf Gesamtrang 19 ins Ziel kam.

Zuschauer sind an der Strecke und im Start- und Zielbereich am Sternberger See gern gesehen.

von Thomas Zenker

erstellt am 24.Aug.2017 | 23:57 Uhr