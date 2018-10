Fußball Landesliga West : Verdienter Punktgewinn

FC Mecklenburg Schwerin II – FC Seenland Warin 1:1 (1:0)

von svz.de

22. Oktober 2018, 23:01 Uhr

Früh in Rückstand geraten (2.), retteten die Wariner Seenland-Fußballer bei der zweiten Vertretung des FCM Schwerin durch den Treffer von Thilo Bründel in der 76. Minute zum 1:1 noch einen Tabellenpunkt.

Wie gesagt, begann die Partie auf dem Kunstrasen in Schwerin-Lankow denkbar ungünstig für den Tabellenvorletzten. Denn gleich mit dem ersten Vorstoß in Richtung Wariner Tor gelang den Gastgebern das Führungstor. Es waren gerade einmal zwei Minuten gespielt, da kam im Anschluss an einen Eckball, FCM-Spieler Tim Schwarz relativ frei aus Nahdistanz zum Kopfball und erzielte das 1:0 (2.).

Wie schon oft in dieser Saison mussten die Seenländer einem frühen Rückstand hinter her laufen. Doch relativ schnell verdauten die Gäste den Rückstand, kamen nach gelungenem Zusammenspiel zwischen Ivan Tkach und Thilo Bründel zur ersten torgefährlichen Aktion. Der Abschluss von Bründel landete an der Torlatte (16.). Die Gastgeber mit erwartet mehr Spielanteilen prüften den Wariner Schlussmann Philipp Schröder in der 18. Spielminute. Doch gewohnt sicher klärte er den Schuss aufs rechte Eck. Auf der anderen Seite bekam Enrico Wehr aus guter Position schon im gegnerischen Strafraum bei seinem Torschuss nicht genug Druck hinter den Ball (25.).

Auch bei zwei Freistoß-Situationen in Strafraumnähe fehlte den Gästen das nötige Glück. Insgesamt spielten die Wariner eine recht ordentliche erste Halbzeit, ließen den Platzherren nicht viel Entfaltungsraum für ihr schnelles und passgenaues Positionsspiel. Die Gäste hatten selbst kurz vor dem Halbzeitpfiff von Schiri Jens Scheffler (Kröpeliner SV) noch zwei gute Möglichkeiten zum Ausgleich. Erst scheiterte Bründel aus schon sehr spitzem Winkel am linken Pfosten (42.) und wenig später lenkte der FCM-Keeper einen Schuss von Wehr gerade noch zur Ecke (45.).

Nach dem Seitenwechsel bügelte dann Schröder einen Fehler seiner Vorderleute mit gedankenschneller Parade aus (48.). In der Folge verlief die Partie relativ ausgeglichen. Bis auf zwei Distanzschüsse kamen die Einheimischen kaum noch zu nennenswerten Torchancen. Dafür forderte der agile Thilo Bründel nach einem tollem Solo über die linke Seite erneut den Schweriner Torhüter – wieder nur Eckball (54.). Letztendlich wurde die tolle Moral der Wariner Mannschaft an diesem sonnigem Sonntagnachmittag doch noch belohnt. Nach einem Freistoß von Dennis Martens kam nach einem zu kurz aus dem Schweriner Strafraum geklärten Ball, Bründel von der Strafraumgrenze zum Abschluss und traf ins untere linke Eck zum nicht unverdienten 1:1-Ausgleich (75.).