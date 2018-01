Handball : Achtelfinal-Auftakt in Leipzig

Für die A-Jugend des SV Grün-Weiß geht es in der Bundesliga weiter

von Onlineredaktion SVZ

18. Januar 2018, 23:35 Uhr

BVB Dortmund, HC Leipzig, SV Allensbach – die Gegner, die die Handball-A-Juniorinnen des SV Grün-Weiß Schwerin in der Jugend-Bundesliga für die Zwischenrunde zugelost bekommen haben, können sich richtig sehen lassen. Am Wochenende starten die Schwerinerinnen in genau eben diese Zwischenrunde, gleichbedeutend mit dem Achtelfinale.

Zum Auftakt geht es dabei direkt mal zum HC Leipzig. Die Sachsen sind immerhin amtierender deutscher Meister der B-Jugend. Die Schwerinerinnen spielen allerdings bereits im dritten Jahr hintereinander in der höchsten Spielklasse der A-Jugend mit. Verstecken brauchen sie sich also nicht. Zwei Wochen später, am 3. Februar, empfängt das Team um Kapitänin Hanna Klingenberg dann den BVB Dortmund, am 24. Februar steht abschließend noch eine Reise quer durch die Republik in die Nähe des Bodensees zum SV Allensbach auf dem Programm.

Egal wie das Team von Trainer Tilo Labs am Ende abschneiden wird, der Einzug ins Achtelfinale wird im Verein schon als großer Erfolg gewertet. Dass die Grün-Weißen bereits jetzt schon zu den 16 besten Mannschaften Deutschlands gehören, kann ihnen keiner mehr nehmen.