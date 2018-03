Boxen in Schwerin : „Bin stolz auf diese Mannschaft“

BC Traktor gewinnt Bundesliga-Heimduell gegen Hamburg Giants 14:10, Jitaru-Ersatzmann Karimi: Bis Mittag Kellner, am Abend Boxer

von Ralf Herbst

05. März 2018, 05:00 Uhr

Acht Kämpfe lang hatte Schwerins Bundesliga-Cheftrainer Sebastian Zbik seine Traktor-Boxer am Sonnabend gegen die Hamburg Giants nach vorn gepeitscht. Bis der 14:10-Erfolg vor 1450 jubelnden Fans in der Palmberg-Arena unter Dach und Fach war. Am Ende hatte Zbik kaum noch Stimme. „Ich bin stolz auf die Jungs. Stolz, dass sie heute wieder gewonnen haben, und stolz, dass wir zu einer echten Mannschaft zusammengewachsen sind, für die sich jeder zerreißt.“

Das wurde im ersten Liga-Kampf auffällig. Erst am Donnerstag hatte Heshmat Karimi, mit dem TH Eilbeck dem BC Traktor beigetreten, erfahren, dass er für den an der Hand verletzten Robert Jitaru im 56-Kilo-Limit einspringen sollte. Bis mittags um eins hatte der vor zwei Jahren aus Afghanistan geflüchtete Boxer noch als Kellner in einem Hamburger Steakhaus zu arbeiten. In Schwerin musste er dann flugs noch eineinhalb Kilo auf dem Laufband „abspecken“.

Im Ring legte er trotzdem los wie die Feuerwehr. Technisch etwas unorthodox (Heshmat: „Ich habe erst hier in Deutschland mit dem Boxen angefangen.“), setzte er Ahmed Aljabar mit überfallartigen Angriffen mächtig zu. Mitten im Kampf fand er sogar noch Zeit, sich den Schweriner Fans in Siegerpose zu präsentieren. „Das mache ich sonst nicht“, gestand Heshmat, „aber es war mein erster Bundesligakampf…“ Und den hat er gewonnen – 2:0 hieß es am Ende für ihn.

Agon Gashi schlug im 69-Kilo-Limit Berat Aciksari 3:0 schlug, aber insbesondere Oruc Özer. Der Boxer von Agon Hamburg, wie Eilbeck Mitglied im BC Traktor, war als Ersatzmann für den erkrankten Gashi-Ersatz Nick Bier eingesprungen. Giant-Boxer Edison Zani unterlag er zwar einstimmig, wie der 18-Jährige jedoch bei seiner Männer-Premiere sein Herz in beide Fäuste nahm, das nötigte Respekt ab.

Für die Siegpunkte mussten andere sorgen. Arslan Khataev (60 kg) etwa, der den starken Roland Galos 2:1 bezwang. Oder Igor Teziev (91 kg), der die Giant-Ecke von Max Degenhardt in Runde zwei zum Handtuchwurf zwang oder auch Viktor Vykhryst, Europameister der Superschweren und Seriensieger für Traktor.

Der deutsche 75-Kilo-Meister Artur Ohanyan, in Schwerin Schützling von Michael Timm, steuerte ein 3:0 über den deutschen U21-Meister Naziri Piraki bei. Mit nimmermüden „Artur, Artur“-Rufen angefeuert von einem kleinen Mädchen. „Artur ist mein großer Bruder“, verkündete sichtlich stolz Rita (6 Jahre), die extra mit der Mama aus Bremen zum Kampfabend der großen Traktor-Familie gekommen war.