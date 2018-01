Handball : Der deutsche Meister ist zu Gast

vergrößern 1 von 1 Foto: Timo Steinmüller 1 von 1

Stiere gegen Füchse. Es ist das Spitzenspiel der Saison in der Oberliga Ostsee-Spree der B-Junioren. Als Aufsteiger haben die Mecklenburger Stiere in der höchsten Spielklasse dieser Jugend den bisherigen Verlauf der Spielzeit überaus erfolgreich gestaltet. Am Sonntag empfängt der Schweriner Nachwuchs als aktueller Tabellenzweiter in der Sport- und Kongresshalle den Spitzenreiter und amtierenden deutschen Meister Füchse Berlin.

Die besondere Partie gegen die jungen Füchse wird im Vorfeld des Handball-Klassikers Mecklenburger Stiere gegen den HC Empor Rostock in der 3. Liga Nord ausgetragen. Anpfiff ist um 13.30 Uhr im „Wohnzimmer“ der Stiere. „Wir würden uns sehr freuen, wenn der erfolgreiche Stiere-Nachwuchs von zahlreichen Handballfreunden angefeuert wird. Egal, wie die Partie endet – es wird ein Spitzenspiel“, lädt Stiere-Sprecherin Barbara Arndt zu dieser besonderen Begegnung ein.

Die Stiere-B-Jugend hat sich richtig gut vorbereitet: Beim Neujahrsturnier in Buxtehude siegten die Jungstiere unter Führung von Coach Robert Schneidewind am vergangenen Mittwoch gegen alle weiteren Teilnehmer (18:11 - HSG Horst/Kiebitzreihe, 21:12 - HV Lüneburg, 15:9 - VfL Fredenbeck, 16:8 - HSV Hamburg, 16:9 - Buxtehude SV). Die Form vor dem Spitzenspiel stimmt also bei den Landeshauptstädtern .