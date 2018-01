Hockey : Ein dickes Lob verdient

Jüngster Hockeynachwuchs des Schweriner SC ist gut in die Saison gestartet

von Onlineredaktion SVZ

16. Januar 2018, 23:55 Uhr

Die jüngsten Hockeyspieler (acht Jahre und jünger) des SSC Breitensport starteten gut in ihr erstes Jahr um die Landesmeisterschaft. So absolvierten sie vor kurzem drei Spiele in Güstrow. Gegen Güstrow wussten die Kleinen noch nicht so richtig, was los ist und verloren gleich mit 3:11. Erst im zweiten Spiel konnten sie überzeugen und gewannen gegen Stralsund mit 7:3. Die Freude war groß und so spielte der SSC-Nachwuchs gegen Pritzwalk unbekümmert weiter und landete einen 4:2.Sieg.

Einen Tag später mussten die Jungs dann nach Pritzwalk. Die Mannschaften aus Güstrow, Stralsund und Pritzwalk waren nun gewarnt aus den Spielen in Güstrow. Gleich im ersten Spiel ging es gegen Pritzwalk. Zur Halbzeit führten die Knaben durch vier Tore von Konstatin Giri und einem Tor von Hendrik Booth mit 5:2. Nach dieser guten Ausgangsbasis träumten die Schweriner schon von einem weiteren Sieg. Doch die zehn Minuten in der zweiten Halbzeit wurden zum Albtraum. Es gelang kein Tor mehr. Die Pritzwalker kämpften und gewannen letztlich mit 6:5.

Das so verlorene Spiel spielte gegen Stralsund noch eine Rolle. Auch gegen die Hansestädter verloren die SSC-Youngsters knapp mit 3:4 (zwei Tore von Johann Hentschel, ein Tor von Hendrik Booth). Die beiden Trainer Anka Benthien und Vicki Giri konnten die Kleinen jedoch nochmals wachrütteln. Gegen Güstrow hatten sie das erste Spiel in Güstrow noch mit 3:11 verloren, diesmal bekam der Gegner Schwerins Stürmer Konstantin Giri nicht in den Griff. Er schoss acht Tore und führte die Schweriner somit fast im Alleingang zum verdienten 8:6-Erfolg. Für die ersten Spiele in der Landesmeisterschaft verdienten sich die Schweriner Jungs ein dickes Lob.