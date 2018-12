Handball : Ein paar Fehler zu viel

Handball, MV-Liga Frauen: Grün-Weiß Schwerin II verliert Spitzenspiel gegen Neubrandenburg mit 26:27 (12:17) und die Tabellenführung

von Hagen Bischoff

19. Dezember 2018, 23:36 Uhr

Grün-Weiß II gegen Fortuna Neubrandenburg, Erster gegen Zweiter. Die Handball-MV-Liga-Partie war das erwartete Top-Spiel und auch die erwartete enge Kiste. Dabei mussten sich die Schwerinerinnen am Ende denkbar knapp mit 26:27 (12:17) geschlagen geben. „Ein Unentschieden oder ein Sieg wären drin gewesen, vielleicht hat uns das Quäntchen Glück gefehlt. Neubrandenburg hat aber ein Tor mehr geworfen als wir und damit verdient gewonnen“, fasste Schwerins Spielertrainerin Cindy Plüm das Spitzenspiel kurz und knapp zusammen.

Plüm versprach im Vorfeld ein temporeiches Spiel – und das bekamen die Zuschauer in der Reiferbahnhalle auch zu sehen. Bis zum 10:10 (23.) schenkten sich beide Teams nichts, ehe Grün-Weiß II zum Ende der ersten Hälfte ein paar Fehler zu viel machte, den Ball im Angriff verlor und so Neubrandenburg einfache Gegenstoßtore ermöglichte. Zusätzlich leisteten sich die Gastgeberinnen technische Fehler und schwächere Würfe, sodass sich Grün-Weiß zur Pause mit 12:17 in Rückstand sah.

Mit einer gehörigen Portion Motivation gingen die Schwerinerinnen dann in den zweiten Durchgang, wechselten auf der Torhüterposition und stellten sich neu auf die Gäste ein. Das zeigte Wirkung. Grün-Weiß kämpfte bis zum Umfallen, stellte beim 17:18 (40.) erstmals den Anschluss wieder her und glich dann auch beim 20:20 (46.) aus. „Das hat natürlich eine Menge Kraft gekostet. Wir hatten dann mehrmals die Chance auf die Führung, trafen dann aber zweimal die Latte und den Pfosten“, so Trainerin Plüm. So setzte sich Neubrandenburg wieder mit zwei Toren ab (23:25, 56.), Schwerin lief diesem Rückstand hinterher und schaffte am Ende nur noch den Anschluss zum 26:27 (60.).

Die zwei Punkte ergatterten sich aber die Fortunen aus Neubrandenburg, die damit auch die Tabellenführung übernahmen. Einen Groll hegte man in Schwerin aufgrund der zweiten Saisonniederlage aber nicht. „Ich bin wahnsinnig stolz auf meine Mannschaft. Das war eine super Teamleistung mit einem unglaublichen Kampfgeist. Wir sind nicht niedergeschlagen, es gibt ja noch ein Rückspiel“, blickte Plüm am Ende schon ein wenig in die Zukunft.

Dass das Spiel Werbung für den Handball in MV war, darüber waren sich alle einig. „Wir haben noch immer eine gute Ausgangsposition für die Rückrunde. Man merkt, dass die Spielerinnen, die längere Zeit raus waren, immer mehr in Fahrt kommen und auch die jüngeren immer mehr Verantwortung übernehmen“, so Plüm abschließend, die dann noch Mareike Dolke ein überragendes Spiel gegen Neubrandenburg attestierte.

Für die Schwerinerinnen geht es am 13. Januar mit einer Auswärtspartie im MV-Pokal bei der SG Uni Greifswald/Loitz weiter, die erste Liga-Partie – ein Gastspiel beim Rostocker HC II – steht dann am 26. Januar auf dem Programm.

SV Grün-Weiß Schwerin II: Hahm, Groth – Sperling, Schneider, Langer, Passow 4, Rüdiger, Wilhelm 3, Bast 6/1, Ehlers 1, Plüm 4, Ca. Büsselberg 5/4, Dolke 3, Müller.