Sportakrobatik : Ein Wettkampf mit Hindernissen

Junge Sportakrobatinnen erkämpften Medaillen bei den Nordwestdeutschen Meisterschaften in Hamm

von Onlineredaktion SVZ

15. Mai 2018, 23:24 Uhr

Die nordwestdeutschen Meisterschaften der Schüler und Jugendformationen im nordrhein-westfälischen Hamm waren für die Sportakrobatik-Talente des VfL Schwerin der erste Wettkampf, der über die Landesgrenzen Mecklenburg-Vorpommerns hinaus ging. Viele Wochen und Monate haben sich die jüngsten Sportler des Leistungsbereiches darauf vorbereitet. Er sollte auch die Qualifikation für die deutsche Schülermeisterschaft unterstreichen.

Allerdings begannen diese Meisterschaften aus Schweriner Sicht alles andere als glücklich. Als erstes Trio aus der Landeshauptstadt gingen Katharina Thiess, Nora Sass und Suvi König auf die Wettkampffläche, die ein Teammitglied aufgrund eines rebelierenden Magens während der Übung wieder verlassen musste. Zwar wurde die Übung bis zum Abbruch gut bewertet, aber ein Pflichtelement fehlte. Das zweite Schweriner Trio mit Emelie Kaehler, Thyra Vatter mit Hedi Charlott Leppin zeigte anschließend Unsicherheiten in den Landungen, zusätzliche Schritte sowie fehlende Höhen bei den Salto-Elementen.

In der nächsten Disziplin, der Jugend, präsentierte sich das Trio Julia Gawer, Anouk König und Julia Cazac. In der Hoffnung, es besonders gut zu machen, sprang Julia Cazac ihre Akro-Reihe so impulsiv, dass sie direkt vor dem Tisch der Kampfrichter den Hocksalto mit beiden Füßen außerhalb der Bodenbegrenzung beendete – auch das gab Abzugspunkte. Sie wussten, dass sie sich nur noch mit einer ausgesprochen starken Balanceübung am nächsten Wettkampftag verbessern konnten – und das gelang ihnen. Gawer, König und Cazac boten exakte Schweizer und interessante Verbindungen, bewegten sich sicher und ausdrucksstark über den Teppich und erhielten mit 25.70 Punkten die höchste Wertung für Trios in der Balanceübung der Jugend. Zuvor zeigten bereits Thiess, Sasse und König eine äußerst starke Übung mit 23.75 Punkten und auch das zweite Trio um Kaehler, Vatter sowie Leppin war diesmal nervenstark. Sie spulten ihr Programm sicher und technisch sauber herunter. Die Belohnung war eine 24.05 von der Jury.

So holten sich am Ende Katharina Thiess, Nora Sasse und Suvi König Gold in der Schülerklasse, Silber ging an Emelie Joy Kaehler, Thyra Vatter und Hedi Charlott Leppin. Abgerundet wurde das schöne Ergebnis noch durch den Gewinn der Bronzemedaille der Jugend-Formation Julia Gawer, Anouk König/Julia Cazac.