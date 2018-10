Fussball : Einmal hui und einmal pfui

Landesliga: Dynamo Schwerin gewinnt Spitzenspiel der zwei verschiedenen Halbzeiten gegen Warnemünde mit 2:1

von Onlineredaktion SVZ

21. Oktober 2018, 23:41 Uhr

Bei der SG Dynamo Schwerin läuft es – in der Liga. Nach dem Aus im Landespokal vergangene Woche entschieden die Schweriner jetzt das Top-Spiel der Landesliga gegen den SV Warnemünde mit 2:1 für sich. Dabei zeigten die Schweriner vor 259 Zuschauern auf der Paulshöhe allerdings in jeder Halbzeit ein anderes Gesicht.

Im ersten Durchgang legte Dynamo furios los. Bereits in der ersten Minute verbuchte Leon Lingk nach einem Einwurf per Seitfallzieher die erste Chance der Hausherren, die aber zur Ecke abgewehrt wurde. Den ruhenden Ball wehrte Warnemünde anschließend zu kurz ab, sodass der Ball über Umwege zu Kapitän Marcel Grube am zweiten Pfosten kam. Vollkommen blank ließ dieser sich dann nicht zweimal bitten und netzte zum 1:0 ein (2.). Ein Start nach Maß, den die Schweriner nach 24 Minuten dann weiter veredelten. Paul Berger schickte Leon Lingk, der auf Nicklas Klingberg passte und dieser dann nur noch zum 2:0 einschieben brauchte. Thomas Friauf hätte dann sogar auf 3:0 stellen können, scheiterte aber allein an SVW-Keeper Thilo Mülling. Die letzte Aktion in Halbzeit eins gehörte dann den Gästen, die einen Freistoß auf die Latte setzten.

Die Führung, die war allerdings durchaus verdient. Die Dynamos mussten sich nur vorwerfen lassen, ihre Konter schlecht ausgespielt und so eine höhere Führung vergeben zu haben.

Das hätte sich im zweiten Durchgang fast gerächt, denn in den zweiten 45 Minuten war Warnemünde die bessere Mannschaft und übte mächtig Druck auf die Schweriner Abwehr aus. So wehrte Christopher Jentzen einen Distanzschuss von Philipp Scheller nur nach vorn ab, Danny Koop verwandelte den Abpraller dann zum 1:2-Anschlusstreffer (62.). Kurz vor Schluss mussten dann die Fans der SG Dynamo sowie auch die Spieler einmal tief durchatmen. Nach einem Freistoß und einem anschließenden Kopfball mussten die Hausherren mit ansehen, wie sich der Ball Richtung Tor machte, allerdings nur gegen den rechten Pfosten klatschte (90.). Schwerin bereinigte die Situation und hatte dann selbst in der 93. Spielminute die Chance, die Partie endgültig zu entscheiden. Nach einem Doppelpass mit Nicklas Klingberg scheiterte Paul Berger aber am Torwart. Der Sieg ging aber trotzdem an den Tabellenführer, der damit Warnemünde (hat noch ein Spiel weniger) auf Distanz hält.

„Man muss ganz klar sagen, dass die zweite Halbzeit nicht unser Anspruch war und ich im Moment noch nicht weiß, woran das lag. Aber auch solche Spiele muss man gewinnen, das zeigt dann auch unsere Klasse und unseren Teamgeist“, resümierte Schwerins Trainer Maik Aumann nach Spielschluss und fand anschließend noch lobende Worte für den Gegner: „Ich habe selten so eine faire Mannschaft plus Trainer gesehen, egal ob während oder nach dem Spiel. Es gab viele Situationen, in denen die Fairness auf dem Spielfeld und auch nach Abpfiff des Spiels eine große Rolle spielte.“

Am nächsten Sonnabend sind die Schweriner dann auswärts gefragt. Beim Hagenower SV geht es für den Spitzenreiter um die nächsten drei Punkte.

SG Dynamo Schwerin: Jentzen - Brüggert, Grube, Quint, Mehrkühler - Tarnow - Lingk, Berger, Klein, Friauf (67. Graf) - Klingberg.