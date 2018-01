Schweriner Traktor-Boxer : „Erfolg der gesamten Mannschaft“

Schweriner Boxer gewinnen bei den Hamburg Giants mit 13:11 und fahren damit im zweiten Bundesligakampf den ersten Sieg ein

von Ralf Herbst

22. Januar 2018, 05:00 Uhr

Die Boxstaffel des BC Traktor Schwerin ist endgültig in der Bundesliga angekommen. Am Samstagabend gewann das Team des verantwortlichen Trainers Sebastian Zbik mit 13:11 bei den Hamburg Giants und konnte sich damit für die Auftaktniederlage eine Woche zuvor vor heimischer Kulisse gegen den BSK Hannover-Seelze rehabilitieren. „Auswärtssieg! Auswärtssieg!“, tönte es im Bus, als sich die Boxer, begleitet von ihrem Fanclub, kurz nach Mitternacht auf die rund 100 km lange Heimfahrt machten.

„Das war ein Erfolg der gesamten Mannschaft“, freute sich Profi-Exweltmeister Zbik und betonte: „Jeder einzelne hat heute alles gegeben für die Mannschaft – auch die, die aus den verschiedensten Gründen nicht gewannen.“

Zum Schlüsselkampf wurde das fünfte Duell des Abends, in dem im Mittelgewicht (75 kg) Brian Hellwig auf Carlos Angeles Toledo traf. Das musste der für Traktor boxende Frankfurter unbedingt gewinnen, wenn der Schweriner Fahrplan zum angestrebten Auswärtserfolg noch aufgehen sollte. 2:2 stand es nach Siegen zu dem Zeitpunkt. Zunächst hatten U22-Europameister Robert Jitaru (56 kg) aus Rumänien mit einem erwartet klaren Erfolg gegen Dominik Hirsch und der Finne Arslan Khataev (60 kg) mit einem zu knapp gewerteten 2:1-Punktsieg über Morad Möllenbeck vorgelegt. Danach musste sich Nick Bier (64 kg) trotz beherzten Kampfes dem abgeklärteren Hamburger Edison Zani ebenso erwartungsgemäß beugen. Doch dass dann Agon Gashi (69 kg) gegen Nawid Asefi nach Punkten unterlag, war selbst für die meisten im Lager der Gastgeber eine Überraschung. „Agon hat sich gegenüber dem Auftakt in Schwerin, wo er verdient verlor, um 100 Prozent gesteigert und ist aus meiner – und nicht nur aus meiner – Sicht heute Sieger seines Kampfes gewesesen“, stellte Sebastian Zbik klar, nachdem der Traktor-Gastboxer aus Lohne allenfalls die ersten zwei Minuten der dritten Runde wirklich abgegeben hatte.

Somit kam es dann wie gesagt auf Brian Hellwig an. Der 21-Jährige hatte bis in die dritte Runde hinein zumeist eine Faust mehr drin, ehe ein rund drei Zentimeter langer Cut am rechten Augenlid, verursacht durch einen unabsichtlichen Kopfstoß Toledos, den Ringarzt das Duell stoppen ließ. Beim anschließenden Auszählen auf den Punktzetteln bei zwei der drei Punktrichter vorn liegend, konnte Brian dennoch den dritten Sieg des Tages beisteuern. Nummer vier und fünf fuhren wie erhofft und erwartet der deutsche Meister Xhek Paskali (81 kg) gegen den DM-Dritten Martin Houben und der ukrainische Europameister Viktor Vykhryst (91+ kg) ein. Dass Letzterer dabei Collin Biesenberger statt Peter Kadiru vor die Fäuste bekam, lag daran, dass der DBV den in Schwerin von Michael Timm trainierten Giants-Kapitän gesperrt hatte, um eines seiner größten Talente nicht in einem solchen (noch) ungleichen Kampf eventuell zu verheizen. Das war eine Maßnahme, die – auch das ist verständlich – bei den Hamburgern keinen Anklang fand.