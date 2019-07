Fussball : Gelungene Generalprobe

MSV Pampow gewinnt letztes Vorbereitungsspiel beim Güstrower SC mit 3:1

von Hagen Bischoff

28. Juli 2019, 19:31 Uhr

Neu-Oberligist MSV Pampow kann auf eine gelungene Generalprobe in Vorbereitung auf die kommenden Sonnabend beginnende Saison zurückblicken. Am Freitagabend gewann das Team von Trainer Ronny Stamer bei Verbandsligist Güstrow mit 3:1 und blieb damit in fünf Testspielen ohne Niederlage. Zwei Siege (gegen Güstrow und gegen Bützow, ebenfalls Verbandsliga) sowie drei Unentschieden, darunter eines gegen Regionballigist Babelsberg, stehen nach der schweißtreibenden Vorbereitung auf der „Habenseite“. Damit ist man bei den Westmecklenburgern durchaus zufrieden, auch wenn sich das Trainerteam unter anderem an den vier Gegentreffern gegen Bützow störte.

In Güstrow stand Pampows Defensive nun besser. Zwar erzielte Marvin Bartelt die Führung für den GSC (32.), Neuzugang Rei Oami glich für den MSV aber noch vor der Pause aus (45.). Im zweiten Durchgang schoss dann Evgeni Pataman Pampow mit 2:1 in Front (55.), für den Endstand sorgte wenig später Sebastian Drews, der vom Strafstoßpunkt zum 3:1 traf (64.).

Der Fokus des MSV liegt in der anstehenden Woche nun klar auf den Oberliga-Start. Und der hat es für den Aufsteiger direkt in sich. Am Sonnabend empfangen Kapitän Mathias Reis und Co. um 18 Uhr am heimischen Gartenweg Hertha Zehlendorf. Die Berliner landeten in den vergangenen vier Spielzeit unter den besten vier Oberliga-Mannschaften. Ein schwerer Auftakt – aber Pampow scheint gewappnet.