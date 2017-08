Handball : Grün-Weiß bereits in Form

vergrößern 1 von 1 Foto: Dietmar Albrecht 1 von 1

Bereits am kommenden Sonntag sind die Handballerinnen des SV Grün-Weiß Schwerin wieder in einem Pflichtspiel gefragt. Der Start der Drittliga-Saison lässt zwar noch auf sich warten, allerdings steht die erste Runde im DHB-Pokal auf dem Programm. Zu Gast in der Sporthalle an der Reiferbahn ist dann der SC Alstertal-Langenhorn.

Die Form der Grün-Weißen, die scheint im Vorfeld bereits zu stimmen. So siegten die Schwerinerinnen am vergangenen Donnerstag in einem Testspiel gegen den Drittliga-Absteiger TSG Wismar mit 29:26. Am Wochenende stand dann noch ein Turnier beim Liga-Konkurrenten TSV Wattenbek an. Ein 28:28-Remis gegen den Niendorfer TSV (Oberliga Hamburg/Schleswig-Holstein) sowie ein 32:30-Sieg gegen Gastgeber Wattenbek reichten am Ende zum Turniersieg.

Nach der ersten Pokalrunde am kommenden Sonntag geht es eine Woche später dann auch in der dritten Liga los – auswärts beim TSV Travemünde.

von Hagen Bischoff

erstellt am 28.Aug.2017 | 23:09 Uhr