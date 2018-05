Hauptstadt des Pferdesports

Das Pferdefestival Redefin bietet von morgen bis Sonntag Spring- und Dressurreiten der Extraklasse

von Ralf Herbst

03. Mai 2018, 12:00 Uhr

Die Hauptstadt des deutschen Pferdesports liegt am Wochenende in Mecklenburg. Einer liebgewordenen Tradition folgend, wird mit dem Pferdefestival Redefin von morgen bis Sonntag hierzulande die grüne Saison der Spring- und Dressurreiter eingeläutet. „Bei uns herrscht große Vorfreude. Und ich kann sagen: Es ist angerichtet“, berichtete gestern im Grand Hotel Schloss Wendorf bei der Pressekonferenz zur 18. Auflage des Events Rolf Günther, Sportchef des Landgestüts Redefin. Auch Veranstalter Paul Schockemöhle (O-Ton: „Die eigentlichen Chefs sind aber meine Frau Bettina und ihr Org-Team“) freut sich auf ein Top-Sportereignis: „Die Teilnehmerliste im Springen könnte nicht besser sein. Wir haben Olympiasieger, Welt- und Europameister… So gut waren wir noch nie.“

Springreiter aus 15 Nationen haben für das CSI3*-Turnier mit einem Gesamtetat von 660 000 Euro gemeldet. Dabei trifft die MV-Gilde um den dreifachen Derbysieger André Thieme (Plau), Holger Wulschner (Groß Viegeln), Heiko Schmidt (Neu Benthen), Thomas Kleis und Philipp Makowei (Gadebusch) sowie Jörg Möller (Garlitz) auf Spitzenkönner. Dazu gehören der schwedische StammgastRolf-Göran Bengtsson, die sechsfache deutsche Meisterin Eva Bitter und Lebensgefährte Marco Kutscher (Bad Essen), das Ehepaar Meredith Michaels-Beerbaum und Markus Beerbaum (Thedinghausen), Janne Friederike Meyer-Zimmermann (Hamburg) und Carsten Otto Nagel (Marne) sowie die weiteren Derbysieger Pato Muente (Slowenien) und Nisse Lüneburg (Hetlingen). Im Konzert der Großen dürfen dank der Nominierung durch den Bundestrainer auch die MV-Talente Christoph Maack (Kirch-Mummendorf) und Christin Wascher (Redefin) ihr Debüt geben. „Dass das Pferdefestival nur eine Woche vor Hamburg stattfindet, bietet eine perfekte Vorbereitung“, sagte gestern Philipp Makowei, der mit seiner für das Derby in der Hansestadt vorgesehenen Stute la Darca die Mittlere Tour gehen will. Neben dem Finale dieser Tour, dem „Preis des Landes Mecklenburg-Vorpommern“ (Sonntag, 10.10 Uhr) hat Redefin mit dem „Championat von Lübzer“ (Sonnabend, 14.20 Uhr) und dem Großen Preis der DKB (Sonntag, 12.25 Uhr) zwei weitere Weltranglistenspringen zu bieten.

Im Dressurviereck kämpfen in den Qualifikationen für das Bundeschampionat für 5- und 6-jährige und zum Nürnberger Burgpokal für 7- bis 9-jährige Pferde sowie im Grand Prix de Dressage und Grand Prix Special rund 40 Spezialisten. Angeführt wird diese Liste von Dressur-Derbysiegerin Kathleen Keller (Hamburg), dem vielfachen MV-Meister Ronald Lüders (Gutow), Libuse Mencke (Ganschow) und nicht zuletzt Lokalmatador Michael Thieme.

Freuen dürfen sich die Zuschauer, die wie immer außer für die überdachten Tribünen freien Eintritt haben, auch auf das Speedderby (Sonnabend, 21 Uhr) sowie das auf alle drei Turniertage verteilte Redefiner Wettkampfdebüt der 63 Hunde-Halter-Paare in der Dog Agility.