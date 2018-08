Fussball : Hürden mit unterschiedlicher Höhe

Landespokal: Teams der Region starten am Wochenende mit der ersten Runde in die Cup-Saison

von Hagen Bischoff

16. August 2018, 23:34 Uhr

Einen Spieltag ist die neue Saison gerade einmal alt, da pausiert der Ligabetrieb im Land schon wieder. Gespielt wird aber trotzdem – im Landespokal. Am Wochenende steht die 1. Runde des Lübzer-Pils-Cups an. Und wie das so ist in Cup-Wettbewerben, will kein Favorit straucheln und die Außenseiter für ein bisschen „Ärger“ sorgen. In den vergangenen beiden Spielzeiten kam mit dem MSV Pampow und mit dem FC Mecklenburg Schwerin ein Team der Region sogar bis ins Endspiel.

Jetzt gilt es allerdings erst einmal, die erste Hürde zu meistern. Und die ist für Vorjahresfinalist FC Mecklenburg Schweringar nicht so einfach. Der Verbandsligist bekommt es mit der SG Ludwigslust/Grabow zu tun, einem spielstarken Landesligisten. Die Landeshauptstädter wollen in Grabow nicht nur die nächste Runde erreichen, sondern auch den 0:3-Ligastart beim SV Pastow vergessen machen. Anders als noch bei den Randrostockern gehen die Schweriner dieses Mal aber als Favorit in die Partie.

Das gilt auch für den MSV Pampow, der bei Landesklassen-Aufsteiger Poeler SV antreten muss. Alles andere als das erreichen der nächsten Runde wäre für den Verbandsligisten, der mit einem 2:0-Sieg gegen Bützow schwungvoll in die Saison gestartet ist, eine Enttäuschung. Dass die Kicker des MSV Pampow Pokalspiele können, haben sie vor zwei Jahren gezeigt, als sie bis ins Endspiel vorgedrungen sind.

Landesklasse gegen Landesliga – die drei Landesligisten der Region, die SG Dynamo Schwerin, die Spielvereinigung Cambs-Leezen und der SV Plate, bekommen es am Wochenende allesamt mit unterklassigen Teams zu tun.

Den kürzesten Anfahrtsweg hat die SG Dynamo Schwerin. Sie muss lediglich nach Stralendorf fahren – eine Strecke, die auch mit dem Fahrrad machbar wäre. Die höherklassig spielenden Schweriner sind zwar Favorit, ein Selbstläufer wird die Begegnung beim SVS aber nicht. Der Vorjahreszweite der Landesklasse IV gehört zu den spielerisch besseren Teams und hat die verkorste 1:2-Auftaktniederlage gegen die TSG Gadebusch gutzumachen. Die Dynamos dagegen hatten mit ihrem Last-Minute-Sieg beim SV Plate schon so etwas wie das erste Schlüsselerlebnis in der noch blutjungen Saison. Den Schwung und die Euphorie gilt es, in das Pokalspiel mitzunehmen.

Gleiches gilt auch für die Spielvereinigung Cambs-Leezen, die nach dem 4:2-Auftakterfolg beim Lübzer SV im Pokal bei Aufbau Sternberg nachlegen will. Spielt Cambs-Leezen so wie in Lübz, dann dürfte Sternberg keine Hürde für das Team der Trainer Andreas Thiess und Frank Hirsch darstellen. Schon in der vergangenen Pokalsaison siegte Cambs-Leezen in der ersten Runde bei Aufbau Sternberg – mit 4:0.

Plates Landesklasse-Gegner Bölkow ist dagegen schwer einzuschätzen, immerhin handelt es sich hier um den überragenden Landesliga-Meister der vergangenen Saison. Allerdings ist die jetzige Bölkower Mannschaft schon verändert und mit dem Meisterteam nicht mehr zu vergleichen. Die Chance für den SV Plate also, in die zweite Runde zu springen. In der vergangenen Saison hat das beim SVP allerdings nicht geklappt. Dort verlor man mit 1:2 beim SV Warsow.

Der wiederum ist am Wochenende bei Kreispokalsieger Marnitz/Suckow gefragt. Einen eindeutigen Favoriten gibt es in dieser Partie nicht. Das lässt sich auf für die Erstrundenbegegnung der SG Einheit Crivitz bei der SG Warnow Papendorf sagen. Anders sieht das beim Spiel zwischen dem Neumühler SV und dem Rostocker FC aus. Alles andere als ein Weiterkommen von Verbandsligist Rostock wäre eine Überraschung. Aber genau für solche Überraschungen sind Pokalspiele ja da.