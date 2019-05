Judo : Ihr Wille ist ihr größtes Plus

Judo-Talent Tia Scheerat ist deutsche Vize-Meisterin der U18 und startet im Juni für Deutschland bei den europäischen U18-Titelkämpfen.

von Hagen Bischoff

26. Mai 2019, 18:24 Uhr

Talente im Judo-Sport gibt es reichlich, auch beim PSV Schwerin oder aber beim 1. Schweriner Judoclub laufen einige gute Sportler herum. Nur wenige schaffen es allerdings, sich in Deutschland bis ganz nach oben zu kämpfen. Ein Grund: Der unbändige Wille, es zu schaffen, fehlt zum Teil. Bei Tia Scheerat ist das anders. Ihr größtes Plus ist ihr Wille – ihre Einstellung zum Sport. Und die hat ihr jetzt eine Nominierung zu den Europameisterschaften der U18 beschert, obwohl die Schwerinerin gerade einmal vor wenigen Tagen 16 Jahre alt geworden ist und in Deutschland ältere Konkurrentinnen hat.

„Durch ihre Silbermedaille bei den deutschen Meisterschaften hat sich Tia in eine Art Pool der Auserwählten gekämpft. Dass sie nun als mittlerer Jahrgang dieser Altersklasse für die Europameisterschaften nominiert wurde, kam schon etwas überraschend. Allerdings hat sie sich das mit ihren guten Leistungen auch verdient“, erklärt ihr Trainer Uwe Juch und spricht dabei auch gleich nochmal zwei internationale Auftritte in der Vergangenheit an. Bei den European Cups in Teplice und in Berlin landete Tia Scheerat jeweils auf dem siebten Platz. Damit hat sie auch der Bundestrainerin Sandra Klinger gezeigt, dass sie international mithalten kann.

Neben der Matte wirkt die Schülerin des Sportgymnasiums wie eine normale 16-Jährige. Sie ist ruhig, fast schon ein wenig schüchtern. Über sich selbst reden fällt ihr schwer. Größe Töne spuckt Tia Scheerat aufgrund ihrer bisherigen Erfolge auch nicht. Das passt nicht zu ihr. Viel eher ist sie fast schon ein wenig zu bescheiden. Ihre deutschen Konkurrentinnen in der Gewichtsklasse bis 70 Kilogramm wechseln nächstes Jahr alle in die U20. Tia hat dagegen noch ein Jahr in der U18. Als amtierende Silbermedaillengewinnern, sieht sie sich allerdings nicht automatisch im nächsten Jahr ganz oben auf dem Podest. Eine Medaille ist das Ziel. An die anstehenden Europameisterschaften Ende Juni im polnischen Warschau hat die gebürtige Suhlerin, die mit ihren Eltern auf der Insel Usedom lebt, keine Erwartungen. Erst beim Nachhaken gibt sie zu, dass eine Medaille bei den europäischen Titelkämpfen schon schön wäre. Bescheiden eben. Ob sich der Traum in diesem Jahr schon erfüllt, wird sich zeigen.

Trainer Juch attestiert seinem Schützling neben der Einstellung als beste Eigenschaft auch ein enorm starkes Bewegungsgefühl. Das nutzt Tia Scheerat aus, um die Bewegungen ihrer Gegnerinnen zu übernehmen und so zum Erfolg zu kommen. Gleichzeitig, so Juch, ist sie nicht so schmerzempfindlich, wie manch anderes Mädchen in der Trainingsgruppe und im Bodenkampf ein richtiges Biest. Auch deshalb ist Tia Scheerat bereits jetzt schon richtig gut. Besser geht es natürlich immer, auch bei jemanden, der zu einer EM fährt. Vor allem ihre eigenen Standtechniken muss die Internatlerin noch verbessern. Ein wenig Stabilität fehlt ihr auch noch, sagt Coach Juch. „Die ersten zwei Minuten auf der Matte macht sie das richtig gut, dann wird sie immer etwas nervös und macht mehr Fehler. Das kriegen wir aber auch noch weg“, sagt der Trainer. Großen Druck spürt sie nicht, vielmehr fühlt sie sich auf der Judomatte leicht und frei. Woran das liegt? „Es macht mir einfach Spaß zu kämpfen, mich mit meiner Gegnerin zu messen.“ So ein einfach ist das. Talent gepaart mit Einstellung und Spaß führt fast zwangsläufig zu Erfolg. So wie bei Tia Scheerat.