Boxen in Schwerin : Jürgen Brähmer und Tyron Zeuge erfolgreich

Die Boxgala in Schwerin ist ein voller Erfolg für die Sportler.

von svz.de

15. Juni 2019, 23:46 Uhr

Nicht einmal zwei Runden und Jürgen Brähmer besiegt im Nordduell den Hamburger Edi Kadrija. Obwohl der Kampf recht ruhig begann, setzte der 40-jährige Brähmer dann doch mehrfach zu seinen bekannten Linken an. Er traf seinen 32-jährigen Gegner mehrfach am Körper, bis es diesem schließlich in der zweiten Runde die Füße wegzog. Damit gewann Jürgen Brähmer seinen 51. Kampf.

Tyron Zeuge besiegt Adan Silvera

Auch Tyron Zeuge besiegte Adan Silvera (Spa). In der zehnten Runde war es für den Spanier vorbei.

Der MDR überträgt das Boxen Live im Fernsehen. Der Fernsehsender zeigt noch die gesamte Nacht Beiträge zum Thema Boxen.

herbst

Weiterlesen: